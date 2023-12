Löse zur Herstellung des Teigs zunächst das Salz in heißem Wasser auf und gib außerdem Weizenmehl und Stärke in eine Schüssel. Gieße das Salzwasser hinzu und vermenge alles zuerst mit einer Gabel und dann mit den Händen. Knete den Teig ca. 5 Minuten zu einer festen Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit rollst du den Teig zu einem großen Rechteck aus.