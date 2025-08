Solero-Marmelade: eine große Portion Sonne auf dem Brötchen

Wenn es früher ins Freibad ging, dann gab es als Highlight des Tages auch immer ein Eis am Stiel. Meine Wahl fiel dann fast immer auf ein Solero. Nicht wegen des Vanillekerns, die fruchtige Hülle aus Mango und Maracuja hatte es mir angetan. Mit diesem Geschmack verbinde ich noch heute unbeschwerte Sommertage. Auch wenn ich das Eis mittlerweile nicht mehr esse, auf den leckeren Geschmack möchte ich dennoch nicht verzichten. Zum Glück gibt es dafür ja Solero-Marmelade. Hier ist das Rezept.

Sommerfeeling pur: Solero-Marmelade

Sommer, Sonne und das fruchtige Aroma von Solero. Wem geht es noch so? Das beliebte Eis von damals gibt es heute in vielen verschiedenen kulinarischen Kreationen. Wie wäre es mal als Cocktail zum Anstoßen auf der nächsten Garten-Party? Oder doch lieber als Marmelade auf dem Frühstücksbrötchen? Dann ist dieses Rezept bestimmt perfekt für dich.

Für die Solero-Marmelade brauchst du neben frischen Mangos (alternativ kannst du auch tiefgekühlte Früchte verwenden) auch Passionsfrucht- oder Maracujasaft, etwas Zitronensaft, Orangensaft und Gelierzucker. Beginne damit, die Mangos zu schälen und den Kern zu entfernen. Dann schneidest du das Fruchtfleisch in Würfel, gibst es in einen Mixer oder ein hohes Gefäß und pürierst es zu einem Mus. TK-Mangos lässt du vor dem Pürieren einfach gut auftauen.

Dann gibst du alle Zutaten in einen Topf und kochst sie sprudelnd für ein paar Minuten auf. Die Gelierprobe verrät dir, ob die Marmelade fertig ist oder noch einige Minuten weiterköcheln muss. Gib dafür etwas Marmelade auf einen Teller. Wird sie fest, kannst du sie in sterile Gläser umfüllen, verschließen und auskühlen lassen.

Du liebst den Geschmack von Solero auch so wie ich? Dann ist die Marmelade das perfekte Rezept für dich. Leg dir einen kleinen Vorrat an, damit du auch im Winter in den Genuss der sommerlichen Aromen kommst.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der Sommer, wenn die Früchte besonders aromatisch schmecken, ist die beste Zeit, um daraus Marmeladen zu kochen. Auch eine Erdbeermarmelade, eine Stachelbeermarmelade oder eine Aprikosen-Konfitüre kannst du jetzt gut zubereiten.

Solero-Marmelade Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien 4 Schraubgläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Mangos ca. 500 g Fruchtfleisch

1 Vanilleschote

200 ml Passionsfruchtsaft

100 ml frisch gepresster Orangensaft

1 EL Zitronensaft

500 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Schäle die Mangos, entferne den Kern und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Gib diese in einen hohes Gefäß und püriere 🛒 sie fein. Kratze das Mark einer Vanilleschote aus.

Gib das Mangopüree mit dem Passionsfruchtsaft und Orangensaft in den Topf. Rühre das Vanillemark und den Zitronensaft unter.

Füge den Gelierzucker hinzu und verrühre alles gründlich. Koche die Mischung unter Rühren für 4 Minuten sprudelnd auf.

Mach eine Gelierprobe. Gib dafür etwas Marmelade auf einen kalten Teller. Wird sie nach kurzer Zeit fest, ist sie fertig. Falls nicht, koche sie für 1–2 Minuten weiter.

Fülle die heiße Marmelade in saubere, sterilisierte Gläser. Schraube die Deckel sofort fest zu und lass die Marmelade gut auskühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.