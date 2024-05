Nudelrezept mit Tradition: Originalrezept für Spaghetti Carbonara

Cremige Pasta mit heißer Debatte: Was macht eine authentische, italienische Spaghetti Carbonara aus? Gehört Schinken oder Speck hinein? Mit Sahne oder ohne? Wir bei Leckerschmecker haben das Originalrezept ausprobiert und möchten es heute mit dir teilen.

So kochst du eine original italienische Spaghetti Carbonara mit nur 5 Zutaten

Wer Spaghetti Carbonara in einem deutsch-italienischen Restaurant oder beim Lieferdienst bestellt, findet oftmals folgende Beschreibung: „Spaghetti mit Putenschinken, Erbsen und Ei in einer cremigen Sahnesoße“. Was auf die Bestellung folgt, sind Spaghetti, die neben kleinen Quadraten aus Kochschinken in einer dicken, schweren Sahnesoße schwimmen. Das Ei ist weder sichtbar noch fällt es geschmacklich auf. Diese Bestellung treibt nicht nur italienischen Menschen die Tränen in die Augen, es hat mit einer echten Carbonara quasi nichts mehr zu tun.

Erst einmal muss ein grundlegender Irrtum geklärt werden: Carbonara ist keine Soße im herkömmlichen Sinne. Vielmehr ist es die Bezeichnung für ein Pastagericht, wie auch Spaghetti Aglio e Olio oder Cacio e Pepe eher das ganze Gericht beschreiben als nur die Soße. Das Gericht gilt als Klassiker der römischen Küche, seine genauen Ursprünge sind aber nicht mit absoluter Sicherheit geklärt. Pasta alla carbonara heißt übersetzt „Pasta nach Köhlerart“. Legenden zufolge kochten sich italienische Köhler in ihren Mittagspausen Penne mit Speck und Käse. Das Gericht, wie es heute bekannt ist, soll aber ein jüngeres Gericht sein und erstmals in Kochbüchern der Nachkriegszeit auftauchen. Nach der Einnahme Roms durch die Amerikaner haben demzufolge deren Eier- und Baconrationen ihren Weg in die italienische Küche gefunden.

Kommen wir nun endlich zum Rezept. Echte, italienische Spaghetti Carbonara braucht nur fünf Zutaten: Guanciale (ein ungeräucherter Speck aus der Schweinebacke), Pecorino, Ei, Pfeffer und Salz. Keine Sahne, kein Kochschinken, keine Erbsen. Diese Zutaten werden mit den al dente gekochten Pasta, vorzugsweise Spaghetti, und etwas von dem Nudelkochwasser vermengt. Das Kochwasser enthält etwas Stärke aus den Nudeln, welche das Ergebnis sämig macht. Achte darauf, dass du das Wasser ausreichend salzt, dann musst du nicht nachwürzen. Zum Servieren streust du etwas Pecorino und schwarzen Pfeffer über die Pasta, fertig. So einfach ist original italienische Carbonara.