Nudeln für alle: Blitzrezept für italienische Spaghetti e piselli

Heute gibt es mit Spaghetti e piselli mal wieder Pasta. Hinter dem Rezept verbirgt sich ein leckeres wie einfaches Nudelgericht mit Erbsen, das aus wenigen Zutaten besteht und in nur 20 Minuten zubereitet ist. Neugierig? Hier kommt das Rezept.

Spaghetti e piselli: einfache italienische Küche

In der italienischen Küche ist Spaghetti e piselli, auf Deutsch Spaghetti mit Erbsen, ein Klassiker. Möchtest du das Rezept auch einmal ausprobieren, hält sich der Aufwand für die Zubereitung in Grenzen.

Für die Spaghetti e piselli benötigst du Nudeln, Erbsen aus der Tiefkühlung, Parmesan, Butter, Olivenöl, Zwiebel, eine Zitrone sowie Salz und Pfeffer.

Koche zuerst die Spaghetti al dente. In der Zwischenzeit reibst du den Parmesan. Danach schälst und würfelst du die Zwiebel, erhitzt Olivenöl in einer Pfanne und dünstest die Zwiebelwürfel darin glasig an. Dann kommen auch schon die Erbsen dazu, die ebenfalls kurz mit angeschwitzt werden. Schöpfe etwas Nudelwasser ab und gieße es zu den Erbsen.

Sind diese gar, füllst du die Hälfte davon in ein hohes Gefäß und pürierst sie gut durch. Gib das Püree zusammen mit den Nudeln in die Pfanne, rühre den geriebenen Parmesan und die Butter unter und schmecke die Nudeln mit Salz, Pfeffer sowie einem Spritzer Zitronensaft ab. Unkompliziert, oder? Dann probiere dieses Rezept für Spaghetti e piselli unbedingt mal aus.

Wir von Leckerschmecker lieben nicht nur Pasta in allen Formen und Varianten, sondern auch die schnelle, unkomplizierte Küche. Deshalb gehören die Spaghetti e piselli auch zu unseren Favoriten. Genauso einfach zuzubereiten sind diese Nudeln in Tomaten-Sahnesoße oder diese cremigen Käsenudeln mit einer Semmelbrösel-Schicht. Soll es zwischendurch mal ein Auflauf sein, ist unser Nudelauflauf mit Hähnchen in nur 20 Minuten zubereitet. Viel Spaß beim Nachkochen!