Spaghetti mit Fleischklößchen: Wohlfühlküche!

Du suchst noch ein leckeres Abendessen für die ganze Familie? Dann koche doch mal Spaghetti mit Fleischklößchen! Der italienisch-amerikanische Klassiker ist nicht nur köstlich, sondern auch relativ einfach zuzubereiten. So kannst du ohne großen Aufwand ein beeindruckendes Gericht servieren, von dem alle einen Nachschlag haben wollen!

Rezept für Spaghetti mit Fleischklößchen

Schon der quirlige Kater aus Petterson und Findus wusste: Fleischklößchen sind einfach das Größte! Als Kind hatte ich quasi ständig Appetit darauf, jedenfalls immer, nachdem ich eines der Bücher aus der Reihe zugeschlagen hatte. Findus war somit im Grunde der erste Influencer meines Lebens. Da nur Frikadellen aber auf Dauer langweilig sind, gibt es diese heute mit Spaghetti. Dabei entsteht ein Gericht, von dem schon der kleine Kater nicht genug bekommen hätte!

Spaghetti mit Fleischklößchen, auf Englisch spaghetti and meatballs, sind ein Klassiker der italienisch-amerikanischen Küche. Diese ist bekannt dafür, dass italienische Einwanderer die Gerichte ihres Heimatlandes mit denen der USA verbunden. Dabei entstanden Gerichte, die noch heute in den ganzen Staaten beliebt sind. So fanden Spaghetti mit Fleischklößchen ihren Weg um den Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Anfang in New York.

Spaghetti können auf viele Arten und Weisen zubereitet werden. Eine unserer Liebsten sind die Knoblauchnudeln mit Parmesan, die wir mehrmals die Woche essen könnten. Auch einfach, aber nicht minder lecker: Spaghetti mit Salbeibutter. Und wenn es richtig cremig werden soll, machen wir uns Spaghetti Carbonara.

Die Zubereitung von Spaghetti mit Fleischklößchen ist sehr einfach und gelingt auch absoluten Kochanfängern. Im Grunde handelt es sich um eine einfache Bolognese, bei der das Fleisch nicht krümelig gebraten, sondern zu Hackbällchen geformt wird. Das erfordert nur wenige Handgriffe und im Nu steht das Essen auf dem Tisch. Das Gericht ist somit ein richtiges Comfort Food, das an regnerischen oder grauen Tagen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und die Sonne im Herzen scheinen lässt. Also leg direkt los!