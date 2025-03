Diese Spaghetti mit Lachs und Sahne sind einfach nur köstlich

Nudeln in cremiger Soße gehen immer. Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll oder keine Lust habe, aufwendig zu kochen, gibt es meist eine Variante von sahnigen Soßen. Sie schmecken einfach mit so gut wie jeder Zutat und machen gute Laune. Besonders lecker finde ich momentan Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße und hier ist das Rezept.

So kochst du Spaghetti in Lachs-Sahnesoße

Mmh, Nudeln. Ich könnte sie wirklich jeden Tag essen. Und um ehrlich zu sein: Es gab Phasen, da habe ich genau das getan. Sie sind meine Lieblingsbeilage, ein Comfort Food, das es in fast allen Formen gibt, die man sich vorstellen kann. Und die Zubereitungsmöglichkeiten sind schier endlos. Sie passen zu so vielen tollen Soßen und Pasten, manchmal kann ich mich gar nicht entscheiden, worauf ich gerade am meisten Lust habe.

Ein Favorit ist ganz klar diese Spaghetti in Lachs-Sahnesoße. Das hat mehrere Gründe. Einerseits ist die Konsistenz unvergleichlich cremig, Sahne in Kombination mit etwas Pastawasser dickt leicht an und umhüllt jede einzelne Nudel wie eine leckere Decke. Außerdem schmeckt Lachs perfekt zu Pasta. Der Fisch besitzt ein eher fettiges Fleisch, was ihn wunderbar saftig macht und ihm seinen reichhaltigen Geschmack verleiht. Zu guter Letzt ist auch die Zubereitung unheimlich simpel.

Beginne damit, Nudeln zu kochen. Währen sie in kräftig gesalzenem Wasser langsam al dente werden, schneidest du Lachs in Stücke und hackst etwas Knoblauch fein. Erhitze Olivenöl und brate die Lachsstücke darin an 🛒. Füge den Knoblauch hinzu, wenn der Lachs rundum eine appetitliche Kruste hat. Lösche mit etwas Weißwein ab und füge dann die Sahne und Nudelkochwasser hinzu. Würze mit Pfeffer und schwenke die Nudeln direkt in der Soße. Das Ergebnis sind köstlich cremige Spaghetti in Lachs-Sahnesoße, von denen du nicht genug bekommen wirst.

Nudeln und Lachs sind eine tolle Kombination. Probiere daher auch unsere Orecchiette mit Lachs und Erbsen oder unseren einfachen Nudelauflauf mit Lachs. Auch Nudeln mit Zucchini und Lachs schmecken immer!

Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Spaghetti

Salz

100 ml Nudelkochwasser

300 g Lachsfilet ohne Haut

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

100 ml Weißwein

250 ml Sahne

Pfeffer

etwas gehackte Petersilie Zubereitung Koche die Spaghetti in kräftig gesalzenem Wasser nach Packungsanweisung al dente. Hebe vor dem Abgießen etwa 100 ml vom Kochwasser auf.

Schneide den Lachs in mundgerechte Stücke und schäle und hacke den Knoblauch fein.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Lachsstücke von allen Seiten an, bis sie eine goldbraune Kruste haben.

Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit. Lösch alles mit Weißwein ab und lass diesen für 1–2 Minuten einkochen.

Gib die Sahne und das Nudelkochwasser dazu, rühre alles gut um und köchele die Soße einige Minuten, bis sie leicht andickt.

Gib die abgegossenen Spaghetti direkt in die Soße und schwenke sie gut durch, bis sie gleichmäßig umhüllt sind. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Bestreue das Gericht mit gehackter Petersilie.

