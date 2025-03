Spaghettieis-Kuchen vom Blech: dein Lieblingseis in Kuchenform

Was war dein Lieblingseis als Kind? Stracciatella? Schlumpfeis? Oder ging es dir wie mir und konntest du auch nie Nein zu einem köstlichen Spaghettieis-Becher sagen? Mit diesem Rezept für Spaghettieis-Kuchen vom Blech holst du dir diesen Geschmack direkt aus dem Backofen. Einfach himmlisch!

Spaghettieis-Kuchen vom Blech: kinderleicht nachzubacken

Dieser leckere Spaghettieis-Kuchen vereint alles, was das Original so beliebt macht und verwandelt es in eine fluffige, cremige Leckerei – ganz ohne die Gefahr, dass etwas schmilzt.

Der leicht zubereitete, saftige Boden bildet die perfekte Basis und die himmlische Creme erinnert an warme Sommertage im Eiscafé. Backe dir dieses Blech voller Nostalgie gleich nach. Der Kuchen gelingt ganz einfach und zaubert garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht.

Jeder Schritt ist kinderleicht und gelingt garantiert auch ohne viel Backerfahrung. Bereite zuerst den Boden vor. Schlage zunächst Eier, Salz, Zucker und Vanillezucker schaumig. Danach fügst du die restlichen Zutaten hinzu und rührst alles zu einem glatten Teig. Gib ihn in den Backofen und überprüfe zwischendurch mit einem Zahnstocher, ob er fertig ist.

Während der Boden vollständig auskühlt, kannst du schon einmal die Creme vorbereiten. Schlage erst Mascarpone, Sahne, Sahnesteif und Vanillezucker steif. Anschließend kannst du den Quark unter die Masse heben. Verteile ein wenig der Creme auf dem kalten Boden. Den Rest kannst du durch eine Spätzlepresse 🛒 oder einen Spritzbeutel mit dünner Tülle in Spaghettiform auf der Creme verteilen. Dekoriere den Kuchen mit der Erdbeersoße und den Schokoraspeln und lass ihn dir schmecken. Noch mehr an Spaghettieis erinnert er, wenn er vor dem Naschen noch ein wenig kalt gestellt wird.

Spaghettieis-Kuchen vom Blech Dominique 4.16 ( 299 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 4 Eier Größe M

1 Prise Salz

180 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

120 ml neutrales Pflanzenöl

360 g Mehl

1 Pck. Backpulver

200 ml Mineralwasser Classic Für die Creme: 200 g Sahne

2 Pck. Sahnesteif

500 g Mascarpone

1 Pck. Vanillezucker

100 g Zucker

2 EL Zitronensaft

500 g Quark

300 g Dessertsoße Erdbeere

50 g Raspelschokolade weiß Zubereitung Schlage für den Boden Eier, Salz, Zucker und Vanillezucker mit einem Handrührgerät schaumig.

Rühre anschließend das Pflanzenöl unter. Gib Mehl und Backpulver dazu und rühre die Masse mit dem Mineralwasser zu einem glatten Teig. Verteile ihn gleichmäßig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und backe ihn für 20 bis 25 Minuten.

Bereite die Creme zu, während der Boden abkühlt. Schlage dazu Sahne mit Sahnesteif steif und rühre dann Mascarpone, Vanillezucker, Zucker und Zitronensaft unter.

Hebe den Quark vorsichtig unter die Sahne-Mascarpone-Creme. Bestreiche den abgekühlten Boden dünn mit der Creme.

Fülle die restliche Creme in eine Spätzlepresse oder einen Spritzbeutel mit dünner Lochtülle. Verteile die Creme in Spaghettiform gleichmäßig auf dem Kuchen.

Dekoriere den Kuchen mit der Erdbeersoße und den Schokoraspeln. Stelle den Kuchen bis zum Servieren kalt. Notizen Er erinnert noch mehr an Spaghettieis, wenn er vor dem Servieren für 1-2 Stunden im Kühlschrank war.

