Dank spanischer Knoblauch-Eier wird das Frühstück besonders lecker

Ein Rezept für Spiegeleier? Viel kann man beim Zubereiten von Eiern in der Pfanne ja nicht falsch machen. Das mag stimmen, aber auch Spiegeleier lassen sich auf viele unterschiedliche Arten zubereiten. Wir wagen uns dieses Mal an die Variante aus Spanien und machen spanische Knoblauch-Eier.

Würziges Frühstück: spanische Knoblauch-Eier

Wer Knoblauch liebt, der kommt bei spanischen Knoblauch-Eiern voll auf seine Kosten. Denn hier werden für vier Eier ganze sechs Knoblauchzehen verarbeitet. Klingt gut? Dann nichts wie ran an den Knoblauch.

Ein bisschen komplizierter als einfach Eier aufzuschlagen, in heißem Fett zu braten und zu salzen ist die Zubereitung von spanischen Knoblauch-Eiern schon. Denn zuerst bereitest du eine Knoblauchpaste mit Petersilie, Salz, Olivenöl und zwei Knoblauchzehen zu. Die kommt später auf die fertigen Spiegeleier.

Danach schneidest du den restlichen Knoblauch in dünne Scheiben, erhitzt Olivenöl in einer Pfanne und dünstest ihn darin goldbraun an. Achte darauf, dass er nicht zu dunkel wird, sonst schmeckt er bitter. Gib nun zwei Eier in die Pfanne, leg die Knoblauchscheiben darauf und brate sie so lange an, bis sich unten eine knusprige Kruste bildet. Gib etwas Öl aus der Pfanne auf das Eiweiß, damit es stockt. Nimm die Eier aus der Pfanne, streiche die Knoblauchpaste darüber, würze mit Salz und Pfeffer und genieße die Huevos con Ajos, wie die Knoblauch-Eier in Spanien heißen, mit Brot.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für viele gehören Eier zum Frühstück einfach dazu. Auch die spanischen Knoblauch-Eier sind ein deftiges Gericht am Morgen. Weitere leckere Ei-Gerichte findest du bei Leckerschmecker. Genug Energie für den Tag gibt ein Hirtenfrühstück mit Hack, Kartoffeln und Spiegelei. Oder wie wäre es mit einer knusprigen Blätterteig-Tarte mit Ei und Speck? Was man auch aus Eiern machen kann? Einen herzhaften Frühstücksbacon-Taco gefüllt mit Rührei.