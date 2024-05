Spargel-Feta-Auflauf mit Kartoffeln: frühlingshafte Küche

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Es ist Spargelzeit! Seit einigen Wochen freuen sich Fans wieder über das beliebte Stangengemüse, das es nur wenige Monate im Jahr im Handel gibt. Umso größer ist die Leidenschaft vieler Foodies für die weißen und grünen Stangen. Wir entscheiden uns heute für Grün und backen einen Spargel-Feta-Auflauf mit Kartoffeln. Hast du Hunger? Dann schnell in den Supermarkt zum Einkauf und dann ab in die Küche!

Spargel-Feta-Auflauf mit Kartoffeln: Frühlingsküche

Spargel gibt es traditionell bis zum 24. Juni, dem sogenannten Johannistag. Da die ersten Stangen aber erst im April zu haben sind, ist die Saison eher kurz. Daher heißt es schnell sein, um all die leckeren Rezept-Ideen mit dem Gemüse nachzukochen.

Dieser Spargel-Feta-Auflauf ist wirklich super einfach nachgemacht und eignet sich daher perfekt für den Feierabend. Wer nach der Arbeit nicht mehr lange in der Küche stehen und keine großen Gedanken ans Kochen verschwenden möchte, hat mit diesem Gericht den perfekten Begleiter.

Du startest mit den Kartoffeln, denn sie müssen etwas länger in den Ofen als das restliche Gemüse. Schäle sie oder wasche sie gründlich, schneide sie klein und verteile sie zusammen mit gehacktem Knoblauch in einer Auflaufform. Diese sollte groß genug sein, sodass auch die übrigen Zutaten darin später noch Platz finden.

Während die Kartoffeln für den Spargel-Feta-Auflauf schon einmal vorgebacken werden, kannst du den Spargel und die Tomaten waschen und klein schneiden. Vermenge sie, wie bereits zu vor die Erdäpfel, mit Öl, Salz, Pfeffer und getrockneten Kräutern.

Aus Kochcreme (oder Sahne), Milch und Eiern rührst du eine schnelle Soße an, die du mit geriebener Muskatnuss und Salz sowie Pfeffer verfeinerst. Zusammen mit dem Spargel und den Tomaten kommt die Soße nun zu den Kartoffeln in die Form. Verteile dann noch den Feta darüber, und schon kann der Spargel-Feta-Auflauf abermals in den Ofen.

Lass uns noch etwas in der Spargelküche bleiben und Spargel im Ofen zubereiten, dieses Mal aber solo. Fürs nächste Barbecue eignet sich gegrillter Spargel mit Feta und Zitrone. Knusprig wird’s dank unseres panierten Spargels mit Panko und Parmesan. Guten Appetit!