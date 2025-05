Mache deinen Spargel zur Hauptattraktion auf dem Flammkuchen

Du liebst Spargel, aber suchst mal nach etwas Neuem? Dieser Spargel-Flammkuchen mit Feigen und Camembert ist die perfekte Mischung aus simpel und raffiniert. Crème fraîche, Feigen, knackiger grüner Spargel und cremiger Camembert bilden ein unwiderstehliches Trio, während ein Hauch von Honig alles wundervoll abrundet. Egal, ob als schnelles Abendessen oder als Hingucker für Gäste – dieser Flammkuchen macht garantiert jeden satt und glücklich!

Rezept für Spargel-Flammkuchen mit Feigen und Camembert

Auch wenn hierzulande der weiße Spargel immer noch auf Platz Eins während der Spargelsaison steht, gewinnt auch sein grüner Verwandter an immer mehr Beliebtheit. Deswegen setzen wir ihn in diesem Rezept auch ordentlich in Szene. Weil er, im Gegensatz zu weißem Spargel, an der Oberfläche wächst, erhält er seine grüne Farbe. Sein Geschmack ist zudem würziger, leicht nussig und frisch. Das Beste: Du musst ihn nicht mühsam schälen! Einfach die Enden abbrechen (sie brechen genau dort, wo sie holzig sind), und schon kannst du ihn verwenden.

Warum grüner Spargel so gut mit Camembert und Feigen harmoniert? Ganz einfach: Du bekommst eine perfekte Balance aus frisch, cremig, süß und herzhaft. Der Spargel bringt den knackigen Frischekick, der Camembert sorgt für cremige Würze, und die Feigen liefern eine sanfte Süße, die alles verbindet. Dazu noch knusprige Walnüsse – und du hast einen echten Geschmackshammer, bei dem jede Zutat glänzt, ohne die anderen zu übertrumpfen.

Das Tolle an einem Flammkuchen ist, dass er so wandelbar ist! Du kannst mit den Zutaten spielen und den Belag je nach deinem Geschmack anpassen. Lust auf etwas mehr Würze? Füge ein paar dünne rote Zwiebelringe oder ein paar Tropfen Honig-Chili-Öl hinzu. Vegetarisch ist nicht so dein Ding? Ergänze ein paar hauchdünne Streifen von Serrano-Schinken oder Prosciutto als Extra-Topping – die salzige Note passt perfekt zum Rest.

Für uns ist unser Spargel-Flammkuchen mit Feigen und Camembert auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Natürlich lässt er sich aber auch als Teil eines Menüs servieren. Zur Vorspeise starten wir mit einem Salat aus Rucola und Tomaten mit einem feinen Honig-Senf-Dressing. Und zum Nachtisch servieren wir ein paar Erdbeeren mit Minze und einem Spritzer Balsamico-Creme. Als Weinbegleitung eignet sich beispielsweise ein Sauvignon Blanc, Riesling oder leichter Chardonnay. Lass es dir schmecken!

Spargel-Flammkuchen mit Feigen und Camembert Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle fertiger Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

200 g Crème fraîche

1-2 TL Honig nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Spritzer Zitronensaft

1 Bund grüner Spargel

3 frische Feigen

150 g Camembert

1 Handvoll Walnüsse

2 Zweige frischer Thymian

Etwas Olivenöl Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor. Leg ein Backblech mit Backpapier aus.

Roll den fertigen Flammkuchenteig aus und lege ihn auf das Backblech.

Verrühre die Crème fraîche mit dem Honig einer Prise Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft. Bestreiche damit den Flammkuchenteig gleichmäßig.

Schneide die holzigen Enden vom grünen Spargel ab. Halbiere die Spargelstangen der Länge nach. Verteile sie auf der Crème.

Schneide die Feigen in dünne Scheiben und den Camembert in kleine Stücke. Belege den Flammkuchen gleichmäßig damit.

Hacke die Walnüsse fein. Wasche und trockne den Thymian und zupfe seine Blättchen ab. Streue Walnüsse und Thymian über den Flammkuchen. Beträufle alles mit etwas Olivenöl.

Schiebe den Flammkuchen in den Ofen mittlere Schiene und backe ihn ca. 12–15 Minuten, bis er knusprig und leicht gebräunt ist.

Hol den Flammkuchen aus dem Ofen und lass ihn kurz abkühlen bevor du ihn in Stücke schneidest 🛒

Genieß den Spargel-Flammkuchen mit einem Glas Weißwein oder deinem Lieblingsgetränk!

