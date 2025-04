Spargel zum Frühstück? So schmeckt’s

Die Spargelzeit ist angebrochen! Da müssen Rezepte für das Stangengemüse her. Auch, wenn die ersten Stangen noch ziemlich hochpreisig sind, können wir es gar nicht abwarten, endlich wieder Spargel zu essen. Wer mal Lust hat, etwas Neues auszuprobieren, sollte sich an einen Spargel-Frischkäse-Aufstrich wagen. Der schmeckt frisch, cremig und aromatisch – und ist noch dazu im Handumdrehen fertig.

Spargel-Frischkäse-Aufstrich: cremig und einfach

Spargel gehört zu den wenigen Gemüsesorten, die wirklich nur saisonal schmecken. Klar, du kannst ihn mittlerweile das ganze Jahr über im Supermarkt finden – aber schmecken die wässrigen Winterstangen aus Mexiko wirklich so gut wie die frisch geernteten, heimischen? Nein! Daher solltest du das Zeitfenster bis Juni nutzen. Denn gerade jetzt ist das Gemüse knackig, aromatisch und frisch zu haben.

Woran erkennt man eigentlich frischen Spargel? Wir haben uns die Stangen genauer angesehen und unsere besten Tipps zusammengefasst. Auf einen guten Einkauf!

Möchtest du das liebste Stangengemüse der Deutschen mal anders zubereiten als nur gekocht mit Kartoffeln und Schinken, solltest du diesen Spargel-Frischkäse-Aufstrich machen. Zwar brauchst du nur wenige Zutaten, aber die sollten frisch und hochqualitativ sein. Wir verwenden am liebsten grünen Spargel, weil er ein wenig mehr Biss und Würze mitbringt als seine weiße Version. Außerdem spart er Arbeit, da du ihn nur im unteren Drittel schälen musst.

Brate den Spargel kurz in etwas Knoblauch-Olivenöl an, sodass er Farbe und ein tolles Röstaroma bekommt. Danach gibst du die Stangen zusammen mit Frischkäse, Salz, Pfeffer und Zitrone in einen Standmixer und pürierst alles so fein, wie du möchtest. Wir ziehen ihn mit ein paar Stückchen vor, aber du kannst ihn genauso gut ganz glatt mixen. Gleiche bei Bedarf mit etwas Buttermilch oder Joghurt an, wenn er zu fest erscheint. Schon ist der fertig, dein Spargel-Frischkäse-Aufstrich.

Du möchtest deinem Spargel-Frischkäse-Aufstrich einen extra aromatischen Kick verleihen? Dann mixe ein wenig geriebenen Parmesan unter! Aber Achtung: Dieser verwendet tierisches Lab und ist dadurch nicht vegetarisch. Verzichtest du lieber, mixe etwas Misopaste unter. Die schmeckt ebenso umami, ist aber tierfrei.

Lust auf mehr Spargel zum Frühstück? Dann bereite dir auch überbackenen Spargel-Toast mit Schinken und Käse zu oder verwöhne dich mit einem Spargel-Rührei. Auch toll: Spinat-Frittata mit Feta und Tomaten.

Spargel-Frischkäse-Aufstrich Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g grüner Spargel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

250 g Frischkäse

1/2 Bio-Zitrone

etwas Parmesan optional

etwas Misopaste optional

Joghurt oder Buttermilch bei Bedarf Zubereitung Wasche den Spargel und brich die holzigen enden ab. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze das Olivenök in einer Pfanne und brate den Knoblauch kurz an. Gib den Spargel hinzu und brate ihn, bis er knusprige Stellen bekommt. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gib Spargel, Knoblauchöl, Frischkäse, Saft und Schale der Zitrone und entweder Parmesan oder Misopaste nach Geschmack in einen Standmixer oder einem Food Processor 🛒

Püriere alles zu einer Paste und gleiche evtl. mit Joghurt oder Buttermilch an. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

