Willkommen im Schlemmerhimmel: überbackener Spargel-Toast mit Schinken und Käse

Frühstück, Mittag oder irgendetwas dazwischen? Egal zu welcher Uhrzeit, unser überbackener Spargel-Toast mit Schinken und Käse ist perfekt für Tage, an denen du dich nach etwas richtig Herzhaftem sehnst. Ein Brunch ohne diesen Toast ist wie ein Frühling ohne Spargel – undenkbar! Hungrig? Hier gibt’s das Rezept.

Rezept für überbackenen Spargel-Toast mit Schinken und Käse

Ich liebe es, auswärts zu frühstücken oder mich mit Freunden in den immer wieder aus dem Boden sprießenden trendigen und hippen Cafés in Berlin zum Brunch zu treffen. Liest man sich dort die Speisekarte durch, kann man sich zwischen all den ausgefallenen und köstlichen Geschmackskombinationen und kulinarischen Kreationen kaum entscheiden. Am liebsten würde ich mich einmal durch die gesamte Karte schlemmen. Das geht auf Dauer aber ganz schön ins Geld. Deswegen versuche ich mich immer wieder selbst an Brunch-Rezepten. Dieses hier ist inspiriert von der aktuellen Spargelsaison. Den Klassiker Spargel mit Schinken und Sauce hollandaise kennst du bestimmt. Ich habe mich dazu entschieden, eine Toast-Variante davon zuzubereiten.

Du brauchst für unseren überbackenen Spargel-Toast mit Schinken und Käse gar nicht viele Zutaten: Spargel, Kochschinken, geriebenen Käse, Sauce hollandaise, Gewürze und Toastbrot, das war’s auch schon. Den Spargel kochst du in etwas Wasser mit Salz und Zucker bissfest. Danach kannst du die Toastscheiben mit dem Schinken und dem Spargel belegen. Im Anschluss kommt etwas Sauce hollandaise darüber und wird mit Käse bestreut. Dann geht’s für einige Minuten in den Ofen, bis alles knusprig und der Käse geschmolzen ist.

Du planst einen Brunch mit Freunden oder dir knurrt so richtig der Magen? Dann serviere einen frischen Obstsalat dazu. Wenn du das Rezept abwandeln möchtest, experimentiere am besten mit verschiedenen Schinken- und Käsesorten.

Überbackener Spargel-Toast mit Schinken und Käse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g weißer Spargel

150 g grüner Spargel

1/2 TL Salz

1 Prise Zucker

4 Scheiben Toast oder anderes Brot

4 Scheiben gekochter Schinken

100 ml Sauce hollandaise

50 g geriebener Käse

Pfeffer nach Geschmack

Muskatnuss nach Geschmack

Frische Petersilie zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Ofen auf 200 ℃ Ober-/Unterhitze vor.

Schäle 🛒 den weißen Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Entferne die Enden des grünen Spargels ebenfalls.

Bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen, füge Salz und Zucker hinzu. Gib den Spargel dazu und koche ihn für etwa 5-7 Minuten, bis er bissfest ist. Gieße den Spargel ab.

Lege ein Backblech mit Backpapier aus und lege die Toastscheiben darauf.

Belege jede Toastscheibe mit einer Scheibe Schinken. Verteile die Spargelstangen gleichmäßig darauf. Gieße die Sauce hollandaise darüber und bestreue alles mit geriebenen Käse. Würze mit Pfeffer und Muskatnuss nach Geschmack.

Backe die Spargel-Toasts im vorgeheizten Ofen für etwa 10-12 Minuten, bis der Käse goldbraun und geschmolzen ist.

Hacke die Petersilie fein und garniere die fertigen Spargel-Toasts damit, falls gewünscht.

Serviere den überbackenen Spargel-Toast warm und genieße ihn!

