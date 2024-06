Spargel-Toast mit Spiegelei und Avocado: leckeres Frühstück

Am 24. Juni ist der Johannistag, auch bekannt als Spargelsilvester. Ab dem Tag kommt kein frischer Spargel mehr in den Verkauf und wir müssen wieder bis zum nächsten Frühling warten, um in den Genuss des „Königsgemüses“ zu kommen. Spargelliebhaber sollten es die nächsten Tage nochmal richtig krachen lassen. Ein krönender Abschluss ist unser knuspriger Spargel-Toast mit Spiegelei und Avocado!

Spargel-Toast mit Spiegelei und Avocado: unkomplizierter Spargel-Genuss

Doch warum ist am Johannistag Schluss? Der Tag markiert traditionell das Ende der Saison, damit sich die Pflanze bis zum nächsten Frühjahr erholen kann. Zwar könnten die Bauern nach diesem Tag theoretisch noch Spargel ernten, doch der Ertrag der nächsten Ernte würde dann deutlich geringer ausfallen. Auch für Rhabarber ist an diesem Tag übrigens die Saison vorbei.

Beginne die letzten Tage der Spargelsaison mit einem gesunden Frühstück, das dich mit Vitaminen, Eiweiß und gesunden Fetten versorgt. Der grüne Spargel, den wir für unseren Spargel-Toast mit Spiegelei und Avocado verwenden, enthält mehr Nährstoffe als sein weißer Konkurrent. Er verfügt über mehr B-Vitamine, Folsäure und Vitamin C. Ein weiteres Plus: Schälen musst du ihn auch nicht!

Mit einem Spargel-Toast mit Spiegelei und Avocado machst du morgens weder gesundheitlich noch geschmacklich etwas falsch. Die Avocado enthält unter anderem Vitamin K, die Vitamine D, B6 und E, Kalium, Kalzium und jede Menge ungesättigte Fettsäuren. Damit ist sie sehr gesund. Sie soll außerdem das Hautbild verbessern und eine gesunde Darmflora unterstützen.

Bist du auf den Geschmack gekommen, dann probiere eine andere Variante aus: unser Spargel-Toast mit Rührei! Diesen bereiten wir mit weißem Spargel und Bacon zu. Den Brotauflauf mit Spargel und Käse solltest du ebenfalls probieren. Besonders knusprig und fix in der Zubereitung ist unsere herrliche Spargel-Blätterteig-Tarte.