Mit Schinken und Sauce hollandaise: Spargel mal ganz klassisch

Die Spargelsaison hat begonnen und da darf ein kulinarischer Klassiker auf keinen Fall fehlen: Spargel mit Schinken und Sauce hollandaise. Dazu gibt es ganz klassisch gekochte Salzkartoffeln. So einfach geht’s!

Beliebter Klassiker: Spargel mit Schinken und Sauce hollandaise

Hierzulande hat Spargel einen festen Platz in der Frühlingsküche. Zwischen April und Juni steht vor allem weißer Spargel ganz oben auf dem Speiseplan vieler. Einen großen Bogen um das beliebte Gemüse machen? Zwischen April und Juni ist das fast unmöglich, außer du kannst Spargel absolut gar nichts abgewinnen.

Wir jedenfalls lieben Spargel und haben uns ein paar frische Stangen besorgt. Trotz unzähliger Zubereitungsmöglichkeiten müssen wir in der Saison das Gemüse mindestens einmal auf traditionelle Art mit gekochten Kartoffeln, selbst gemachter Sauce hollandaise und Schinken zubereiten.

Das Gericht ist ein Klassiker der Spargelküche und seine Zubereitung so einfach, dass es auch denjenigen gelingt, die sonst eher selten den Kochlöffel schwingen. Das einzige, was an dem Rezept ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verlangt, ist die hausgemachte Sauce hollandaise. Aber keine Sorge, wirklich kompliziert ist die auch nicht.

Den Spargel bereiten wir in leicht gesalzenem Wasser mit etwas Zucker und einem Spritzer Zitrone zu. Das unterstreicht seinen Geschmack und macht ihn besonders zart. Für die Sauce hollandaise verrühren wir Eigelb mit Zitronensaft über einem Wasserbad und geben unter ständigem Rühren geschmolzene Butter dazu. Noch Salz und Pfeffer dazu und schon ist der Soßenklassiker fertig.

Alles rund um das leckere Königsgemüse. Damit die Stangen immer zum Hochgenuss werden, verraten wir dir, wie man Spargel richtig schält, wie lange Spargel kochen muss und welche Soßen zu Spargel schmecken.

Tipp: Wer sich trotzdem nicht an eine Sauce hollandaise herantraut, isst seinen Spargel einfach mit einer Nussbutter. Zerlasse dafür ein großes Stück Butter in einem Topf und lass sie solange auf dem Herd, bis sie eine braue Farbe annimmt und leichte Röstaromen entstehen. Gieße die Butter danach einfach über den Spargel.

Dreht sich bei dir in den Frühlingsmonaten auch alles um die weißen und grünen Stangen? Dann lass dich von unserer Auswahl an leckeren Spargelrezepten inspirieren. Eine gute Kombination ist Spargel und Pasta wie bei diesen Spargel-Zitronen-Nudeln. Auch dieses Spargel-Risotto oder eine Spargel-Hähnchen-Pfanne darfst du dir nicht entgehen lassen.

Spargel mit Schinken und Sauce hollandaise Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1,2 kg weißer Spargel

2 TL Salz plus etwas mehr zum Abschmecken

2 EL Zitronensaft plus etwas mehr für das Spargelwasser

1 TL Zucker

1 kg festkochende Kartoffeln

250 g Butter

3 Eigelb

200 g Kochschinken in Scheiben

Pfeffer

1/2 Bund frische Petersilie optional Zubereitung Schäle 🛒 den Spargel gründlich vom Kopf bis zum Ende und schneide die holzigen Enden ab.

Koche den Spargel in einem Topf mit Wasser, einem TL Salz, einem Spritzer Zitronensaft und einem TL Zucker ca. 15 Minuten gar.

Schäle die Kartoffeln und koche sie in Salzwasser etwa 20 Minuten gar.

Zerlasse für die Sauce hollandaise die Butter in einem Topf. Schlage die Eigelbe mit 2 TL Zitronensaft in einer Schüssel über einem Wasserbad schaumig.

Gieße die geschmolzene Butter langsam unter ständigem Rühren zu der Eimasse, bis eine cremige Soße entsteht. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die gekochten Kartoffeln sowie den Spargel ab. Verteile die Kartoffeln und den Spargel zusammen mit dem Kochschinken auf Tellern, gieße die selbst gemachte Sauce hollandaise über die Spargelstangen und streue nach Geschmack gehackte Petersilie über das Gericht.

