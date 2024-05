Spargel-Hähnchen-Pfanne: schnelles Pfannengericht auf asiatische Art

Spargel ist der Deutschen Lieblingsgemüse im Frühling. Doch die zarten Stangen schmecken nicht nur gekocht und mit Sauce hollandaise serviert. Sie eignen sich auch perfekt zum Kurzbraten, denn so bleibt der Biss erhalten und das Gemüse schmeckt noch frischer. Wir kochen heute eine Spargel-Hähnchen-Pfanne auf asiatische Art, welche beliebte Aromen der chinesischen Küche mit saftigem Huhn und knackigem Spargel kombiniert. Lecker!

Spargel-Hähnchen-Pfanne: Genuss in 20 Minuten

Unsere Spargel-Hähnchen-Pfanne orientiert sich an der chinesischen Küche, genauer gesagt an der chinesischen Chao-Technik, die auch als stir fry bekannt ist. Direkt ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie „Rühr-Braten“. Der Name ist Programm: Klein geschnittene Zutaten werden in heißem Öl unter ständigem Rühren scharf angebraten. Dabei werden sie von allen Seiten gleichmäßig und schnell gebräunt, ohne weich zu werden.

Wir aromatisieren unsere Spargel-Hähnchen-Pfanne mit Ingwer, Knoblauch, Chili und Austernsoße. Diese schmeckt leicht süß und gibt dem Gericht eine starke Umami-Note. Du findest sie in allen asiatischen und einigen gut sortierten deutschen Supermärkten. Falls dir der Geschmack zu stark ist, gibt es auch vegane Varianten ohne Austern, oder ersetze sie mit Sojasoße.

Wichtig ist, dass du das Bratgut wirklich konstant bewegst. Gerade weil du mit Ingwer, Knoblauch und Chili anfängst, können diese sonst schnell anbrennen. Aber keine Sorge, das ist nicht schwer. bereite dich nur gut vor und schneide alle Zutaten bereits im Voraus. Setze am besten, bevor du überhaupt mit dem Schnippeln anfängst, einen Topf Reis auf. Dieser kann, wenn er fertig ist, noch eine Weile vor sich hin dampfen und dadurch eine bessere Konsistenz bekommen. Dann genießt du beides zusammen und freust dich über die diesjährige Spargelsaison. Die Spargel-Hähnchen-Pfanne ist innerhalb von 20 Minuten fertig und steht dampfend auf deinem Esstisch. Mmh, ist das gut!

Du suchst nach mehr Spargel-Rezepten der etwas anderen Art? Dann koche in den nächsten Tagen auch Spargelpesto und Spargel-Glasnudelsalat oder starte deinen Tag mit einer deftigen Spargel-Galette!