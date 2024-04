Spargel richtig schälen wie ein Profi: So geht es ganz einfach

Spargel ist ein wahrer Genuss, aber das Schälen kann manchmal eine Herausforderung sein. Keine Sorge, mit den richtigen Techniken und Tipps wirst du in Zukunft mühelos perfekt geschälten Spargel auf deinen Tisch bringen. In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du Spargel richtig schälst.

Die richtige Vorbereitung fürs Spargelschälen

Bevor du mit dem Schälen beginnst, ist es wichtig, dass du dich richtig vorbereitest. Hole dir ein scharfes Schälmesser zur Hand und stelle sicher, dass du auf einer sauberen, rutschfesten Oberfläche arbeitest. Nimm dir außerdem einen Teller oder eine Schüssel, in die du den geschälten Spargel legen kannst.

Nun ist es an der Zeit, den Spargel vorzubereiten. Schneide zuerst die holzigen Enden ab, indem du den Stiel etwa zwei bis drei Zentimeter vom unteren Ende entfernst. Achte darauf, nicht zu tief zu schneiden, da sonst wertvoller Spargelanteil verloren geht. Anschließend kannst du den Spargel waschen, um Schmutz und Rückstände zu entfernen, solltest du die Spargelschalen weiter verarbeiten wollen.

Die richtige Technik fürs Spargelschälen

Jetzt geht es ans Schälen. Halte den Spargel mit einer Hand fest und führe das Schälmesser mit der anderen Hand vorsichtig von oben nach unten. Beginne am oberen Ende des Spargelstängels und arbeite dich langsam nach unten vor. Achte darauf, nur die äußere Schale zu entfernen und nicht zu tief in den Spargel hineinzuschneiden.

Wenn du den Spargel vollständig geschält hast, lege ihn auf den bereitgestellten Teller oder in die Schüssel. Wiederhole den Vorgang mit allen Spargelstangen, bis du fertig bist.

In unserem Leckerwissen findest du weitere spannende Tipps rund um Spargel. Dort erklären wir dir unter anderem, warum du das Spargelwasser nicht einfach wegschütten solltest oder wie du Spargel perfekt kochst. Wir geben dir aber auch Tipps, wie du Spargel am besten haltbar machst, um ihn auch außerhalb der Saison zu genießen.

Tipps für perfekt geschälten Spargel

Neben der richtigen Technik gibt es noch ein paar weitere Tipps, die dir dabei helfen, deinen Spargel perfekt zu schälen:

Verwende ein scharfes Schälmesser, um saubere Schnitte zu erzielen und den Spargel nicht zu zerreißen.

Halte den Spargel während des Schälens leicht schräg, damit die Schale besser abgleitet.

Achte darauf, den Spargel nicht zu stark zu biegen oder zu knicken, da er sonst brechen kann.

Entferne die Schale in einem Zug von oben nach unten, ohne mehrmals über dieselbe Stelle zu gehen.

Schneide die holzigen Enden am Schluss ab, um den Verlust an Spargelanteil so gering wie möglich zu halten.

Mit etwas Übung wirst du schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie du Spargel am besten schälst. Lass dich nicht entmutigen, wenn es am Anfang nicht perfekt klappt – mit der Zeit wird es immer leichter.

Nun, da du weißt, wie du Spargel richtig schälst, kannst du dich an die Zubereitung deiner Lieblingsgerichte machen. Ob als Beilage, in Salaten oder als Hauptgericht – Spargel ist ein echter Allrounder in der Küche. Lass deiner Kreativität freien Lauf und entdecke neue Möglichkeiten, um deinen perfekt geschälten Spargel in Szene zu setzen. Viel Spaß beim Schälen und Genießen!