Spargel-Hotdogs musst du diesen Sommer unbedingt probieren

Heute gibt’s Hotdogs, aber mal in der Veggie-Variante. Ohne Würstchen! Stattdessen füllen wir die fluffigen Brötchen mit unserem liebsten Saisongemüse. Wie du diese Spargel-Hotdogs selbst zaubern kannst, verraten wir dir natürlich gerne. Lies einfach weiter und merke dir am besten direkt das kreative Rezept!

Rezept für Spargel-Hotdogs mit Kirschsoße: einfach nur lecker

Wir lieben Spargel! Und wir lieben es, uns immer wieder neue Ideen zu überlegen, wie wir die weißen oder grünen Stangen in Szene setzen können. Auf Partys, zum Familiendinner oder auch beim Grillvergnügen servieren wir in diesem Jahr gern unsere Spargel-Hotdogs. Die schmecken allen, die am Tisch sitzen, auch denjenigen, die auf Fleisch verzichten. Denn darauf verzichten wir bei der Zubereitung. Dass die gefüllten Brötchen trotzdem richtig gut schmecken, davon kannst du dich dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst überzeugen.

Bleibt der Grill aus, braten wir den Spargel für die Spargel-Hotdogs in einer Pfanne an oder kochen ihn in einem Topf mit Salzwasser. Wenn wir uns dafür entscheiden, dieses Gericht beim nächsten Barbecue zu servieren, legen wir das Gemüse gern mit auf den Rost.

Was uns an den Spargel-Hotdogs restlos überzeugt, ist aber nicht das Stangengemüse, sondern die fruchtig-herzhafte Kirschsoße, die wir zum Verfeinern des Fingerfoods verwenden. Dafür kochen wir Kirschen aus dem Glas mit Balsamicoessig, Kirschsaft und braunem Zucker auf und lassen das Ganze anschließend so lange köcheln, bis die Soße etwas eindickt. Das dauert etwa 20 Minuten. Danach muss sie gut abkühlen, denn dabei wird sie nochmals etwas dickflüssiger.

Unser Tipp: Koche die Soße am besten schon mit etwas Vorlauf, beispielsweise am Vortag. Bis zur Verwendung kannst du die kalt stellen.

Suchst du weitere leckere Rezepte mit Spargel, können wir dir unseren Spargel-Burger empfehlen. Aber auch diese Orzo-Spargel-Pfanne und gegrillter Spargel mit Ziegenkäse und Oliven sind echte Leckerbissen. Wenn du möchtest, frag unseren Koch-Bot nach mehr Ideen!

Spargel-Hotdogs Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 200 g Kirschen aus dem Glas

200 ml Balsamicoessig

60 ml Kirschsaft

1 EL brauner Zucker

Salz Für die Hotdogs: 16 Stangen weißer Spargel je nach Größe

Salz und Pfeffer

50 g Salat

1/4 Gurke

4 Hotdog-Brötchen

4 EL Röstzwiebeln online z.B. hier 🛒 Zubereitung Schneide die Kirschen klein und gib sie mit dem Balsamico, Kirschsaft und Zucker in einen Topf. Lass die Soße für 20 Minuten sanft köcheln, bis sie eindickt. Würze mit Salz und lass sie abkühlen.

Wasche oder schäle den Spargel und entferne holzige Enden. Brate ihn in Öl unter mehrmaligem Wenden scharf an und würze mit Salz und Pfeffer oder koche ihn in einem Topf mit Salzwasser.

Wasche den Salat und die Gurke. Schneide die Gurke in Scheiben.

Röste die Brötchen (optional) und schneide sie auf. Belege sie mit dem Spargel, dem Salat, den Gurkenscheiben und den Röstzwiebeln und träufele Soße darüber. Notizen Koche die Soße am besten schon mit etwas Vorlauf, damit sie abkühlen und noch etwas dickflüssiger werden kann. Du kannst sie bis zum Zubereiten der Hotdogs im Kühlschrank aufbewahren.

Die Hotdogs schmecken auch mit gegrilltem Spargel.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.