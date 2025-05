Spargel mit Camembert in Blätterteig: knuspriger Snack für zwischendurch

Verrückt nach Spargel: Die Saison ist in vollem Gange. Wir kriegen alle kaum genug von den grünen und weißen Stangen, dem deutschen „Königsgemüse“. Rezepte mit Spargel als Hauptdarsteller gibt es zuhauf, von aufwändig bis einfach ist auch bei uns alles dabei. Wer eine kleine Verschnaufpause von dem vielen Kochen braucht, aber trotzdem nicht auf den geliebten Spargel verzichten will, für den kommt dieses Rezept gerade recht. Spargel im Blätterteig mit Camembert ist supereasy und schmeckt sehr lecker.

Spargel im Blätterteig mit Camembert: 3 Zutaten, viel Geschmack

Der Spargel im Blätterteig mit Camembert kommt in praktischen, kleinen Portionen daher. Deshalb lässt er sich auch einfach transportieren und beispielsweise für eine Feier vorbereiten. Den größten Teil der Arbeit übernimmt der Ofen für dich. Du musst lediglich Spargel zusammen mit einem Stück Camembert in Blätterteig einschlagen, fertig ist der knusprige Snack mit geschmolzenem Käse. Weichkäse mit Weißschimmel wie Camembert eignet sich hervorragend für alle Gerichte aus dem Ofen, denn er schmilzt bereits bei mäßiger Temperatur sehr gut und gleichmäßig.

Eine weiße Schimmelpilzkultur sorgt für das besondere Aroma. Sie wird bei der Herstellung des Käses zur Milch dazugegeben oder aber auf den Käselaib gesprüht. Die Rinde ist essbar, aber Schwangeren wird der Verzehr abgeraten. In dem Fall kannst du eine andere Käsesorte für unser Rezept verwenden, zum Beispiel Gouda.

Der geschmolzene Käse mit dem knusprig leichten Blätterteig ist eine ausgezeichnete Kombination. Der luftige Teig mit den vielen dünnen Schichten, den „Blättern“, ist in ganz Europa beliebt. Damit Blätterteig in Deutschland auch diese Bezeichnung tragen darf, soll er nur aus Mehl und Fett bestehen. Dabei ist ein ziemlich ordentliches Verhältnis vorgeschrieben: Satte 620 g Fett, etwa in Form von Butter oder Margarine, müssen auf ein Kilo Mehl kommen.

Sonderlich gesund ist das zugegebenermaßen nicht, aber trotzdem unwiderstehlich lecker. Für den gesunden Faktor sorgt dafür der grüne Spargel mit den Vitaminen A, B1 und 2, C, E und jeder Menge Mineralien. Deshalb darfst du Spargel im Blätterteig mit Camembert trotzdem bedenkenlos genießen! Am besten mit einer leckeren Knoblauchsoße oder einem Gorgonzola-Walnuss-Dip. Eine ähnliche Kreation, die einfach und lecker ist, ist unsere Blätterteigtarte mit Spargel und Parmesan.