Frühlingsfrisch: grüner Spargel und Ofenlachs in einem Salat

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen – und genau jetzt kommt dieser frische Spargel-Lachs-Salat genau richtig! Knackiger grüner Spargel, zart gegarter Lachs und ein Hauch von Limette machen diesen Salat zu einem Highlight der Frühlingsküche. Das Beste daran: Er ist nicht nur super gesund, sondern auch im Handumdrehen zubereitet. Worauf wartest du noch?

Frisch, leicht und voller Aromen: Spargel-Lachs-Salat

Grüner Spargel zählt definitiv zu den Stars der Frühlingsküche. Darüber hinaus ist er ein wahres Wunderwerk der Natur, denn er ist nicht nur köstlich und aromatisch, sondern auch unglaublich gesund. Er enthält viele wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien – perfekt für alle, die auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Die Saison für grünen Spargel beginnt meistens Anfang bis Mitte April und dauert bis zum Juni. Du kannst ihn also wunderbar in frische Frühlingsrezepte integrieren. Am besten schmeckt er, wenn er frisch geerntet ist, daher solltest du beim Einkaufen auf regionale Produkte achten – dann hast du den besten Spargel auf dem Teller!

Grüner Spargel hat im Vergleich zum weißen Spargel einen kräftigeren, würzigeren Geschmack. Er ist ein wenig herber und erfrischender, was ihn zu einem echten Genuss macht. Während der weiße Spargel ein eher zarteres, milderes Aroma bietet, bringt der grüne Spargel mehr Biss und eine leicht nussige Note mit. Du kannst ihn roh, blanchiert, gebraten oder gegrillt genießen – und er ist zudem super schnell zubereitet! Also, wenn du es eilig hast, dann greif zu grünem Spargel!

Die Spargel-Saison muss genutzt werden! Gut, dass wir bei Leckerschmecker jede Menge passende Rezepte parat haben. Probier zum Beispiel mal diesen Spargel-Kartoffel-Salat aus. Unser Spargel-Brot-Salat mit Essig-Vinaigrette schmeckt ebenso fantastisch. Oder gönn dir eine Portion Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust. Kein passendes Rezept für dich dabei? Frag unseren Koch-Bot nach Empfehlungen.

Spargel-Lachs-Salat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Lachs: 400 g Lachsfilet

1 Bio-Limette

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Knoblauchpulver

1 TL Kräuter der Provence Für den Salat: 500 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

150 g Rucola

100 g Kirschtomaten

100 g Feta optional Für das Dressing: 3 EL Weißweinessig

1 EL süßer Senf

2 EL Olivenöl

Etwas frischer Dill zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein kleines Backblech mit Backpapier aus.

Lege das Lachsfilet auf das Backpapier. Reibe die Limette ab und presse den Saft aus. Mariniere den Lachs mit Limettensaft und -Abrieb, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Kräutern der Provence. Backe den Lachs für ca. 12–15 Minuten im Ofen, bis er gar ist und sich leicht zerteilen lässt. Lass ihn danach etwas abkühlen und zupfe ihn in grobe Stücke.

Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Schneide die Stangen in 3–4 cm lange Stücke. Erhitze 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne und brate den Spargel bei mittlerer Hitze etwa 5–7 Minuten, bis er leicht gebräunt und bissfest ist. Würze ihn mit etwas Salz und Pfeffer und lass ihn kurz abkühlen.

Wasche den Rucola gründlich und schleudere ihn trocken. Halbiere die Kirschtomaten. Wenn du Feta verwendest, würfle oder zerbrösele ihn grob.

Verrühre Weißweinessig, süßen Senf und 2 EL Olivenöl zu einem cremigen Dressing. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Gib Rucola, Spargel, Tomaten, Feta (falls verwendet) und den zerpflückten Lachs in eine große Schüssel. Gieße das Dressing darüber und vermenge alles.

Richte den Salat auf Tellern an und garniere ihn mit etwas frischem Dill.

