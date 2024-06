Spargel-Schinken-Auflauf: schnelle Feierabendküche

Am Ende einer anstrengenden Woche hat man nicht immer Lust, abends noch lange in der Küche zu stehen und aufwändige Gerichte zu kochen. Da kommen Aufläufe gerade recht, denn die Zutaten werden meist alle in eine Form gegeben und diese wird dann einfach in den Ofen geschoben. Nach einer gewissen Backzeit, in der man schon mal die Füße hochlegen kann, ist das leckere Gericht fertig und kann gegessen werden. Ein solches einfaches Rezept ist dieser Spargel-Schinken-Auflauf.

Spargel-Schinken-Auflauf: einfaches Rezept

Die Spargelsaison neigt sich dem Ende entgegen, deshalb solltest du mit der Zubereitung des Spargel-Schinken-Auflaufs nicht mehr allzu lange warten. Du kannst ihn sowohl mit grünem als auch mit weißem Spargel zubereiten, ganz wie es dir beliebt.

Wir verwenden grünen Spargel, da er einen etwas würzigeren Geschmack hat. Außerdem kommen noch Schinken, eine Kartoffel und Sahne hinein. Obendrauf landet eine ordentliche Schicht geriebener Käse. Ich finde, er ist immer das Beste an einem Auflauf.

Der Spargel-Schinken-Auflauf benötigt nur 30 Minuten im Ofen, dann kannst du ihn auch schon genießen. Ideal also für die schnelle Feierabendküche oder als einfaches Mittagessen.

Dank Schinken und Muskatnuss ist er aromatisch und würzig. Sahne und Käse machen ihn lecker cremig. Bereite den schmackhaften und gleichzeitig unkomplizierten Auflauf am besten gleich heute noch zu – du wirst begeistert sein!

