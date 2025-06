Spargel mal anders: Heute backen wir Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse

Du kennst Spargel meist nur als gekochtes Stangengemüse mit Sauce hollandaise und Salzkartoffeln? Das wird sich bald ändern! Wir lieben besonders grünen Spargel momentan als Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse. Nicht nur ein Hit zur Teatime, sondern den ganzen Tag über. Hier ist das Rezept.

Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse: saisonaler Genuss

Noch ist die Spargelzeit nicht vorbei. Zum Glück! Denn sonst hätte ich niemals diese Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse für mich entdeckt. Scones gehören so oder so zu meinen liebsten Gebäckstücken. Ihre bröselige Textur und herrliche Buttrigkeit machen sie zu etwas, von dem ich einfach nicht genug bekommen kann. Dass man Scones nicht unbedingt süß mit Clotted Cream und Konfitüre essen muss, wusste ich jedoch ebenfalls lange nicht. Bis ich eines Tages Scones mit Cheddar und Frühlingszwiebeln probierte. Seitdem experimentiere ich immer wieder mit herzhaften Varianten.

Mein momentaner Favorit sind diese Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse. Sie kombinieren den mild-nussigen grünen Spargel mit intensiv-aromatischem Käse und schmecken dadurch den ganzen Tag über. Entweder als deftiger Snack zum nächsten Brunch oder aber für eine herzhafte Brotzeit – diese Scones sind der Hit!

Für die Zubereitung beginnst du damit, den Spargel zu putzen (du brauchst ihn nicht schälen) und in einer Pfanne mit etwas Öl anzubraten. Während er abkühlt, bereitest du den Scones-Teig zu. Dieser besteht aus Mehl, Backpulver, Buttermilch und kalter Butter. Zerreibe zunächst die Butter mit dem Mehl, bis die Mischung eine sandartige Konsistenz hat. Auch einige Kräuter machen sich gut im Teig, sind allerdings optional. Unbedingt notwendig ist allerdings Blauschimmelkäse, den du hineinbröckelst oder in kleine Würfel schneidest, je nachdem, wie fest er ist.

Im Ofen backen die Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse goldbraun auf, reißen auf der Oberseite leicht ein und duften dabei so gut, als wäre deine ganze Wohnung in eine Bäckerei verwandelt worden. Am besten schmecken sie lauwarm, mit etwas gesalzener Butter oder Frischkäse. Du kannst sie zum Frühstück servieren oder als kleine Beilage zum Salat oder zur Suppe. Oder du naschst sie, noch warm, direkt vom Blech. Wir verraten es niemandem!

Spargel-Scones mit Blauschimmelkäse Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Kochutensilien (optional, gibt es hier 🛒 Scones-Ausstecher Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

1 EL Olivenöl

350 g Weizenmehl

1 EL Backpulver

1 TL Salz

120 g Butter

230 ml Buttermilch

150 g Blauschimmelkäse z.B. Stilton Zubereitung Putze den Spargel und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Spargelstücke rundum goldbraun an.

Siebe Mehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel.

Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und arbeite sie mit den Fingerspitzen in das Mehl ein, bis die Mischung krümelig ist.

Gieße die Buttermilch nach und nach dazu und vermische alles, bis ein weicher Teig entsteht.

Gib die Spargelstücke hinzu, brösele den Blauschimmelkäse hinein und knete den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durch.

Heize den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor.

Rolle den Teig etwa 2 cm dick aus und stich Kreise aus.

Lege die Scones auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und backe sie etwa 15 Minuten, bis sie goldbraun sind.

