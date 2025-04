Herzhafter Kickstart: Spargel und Ei auf Toast

Wie klingt ein Frühstück für Feinschmecker, das trotzdem im Handumdrehen zubereitet ist? Unser Spargel-Toast mit pochiertem Ei könnte genau das sein, wonach du suchst. Mit saisonalem grünem Spargel, der in Butter gebraten ist, und einem Ei, das obendrauf thront, wird jeder Bissen zum Schmaus. Egal, ob du ein ruhiges Frühstück oder einen geselligen Brunch veranstaltest, dieses Rezept wird Herzen gewinnen. Schnapp dir deine Pfanne und los geht’s!

Frühlingsfrühstück: Spargel-Toast mit pochiertem Ei

Spargel zum Frühstück? Ja, das geht! Und schmeckt sogar richtig lecker! Unser Rezept für Spargel-Toast mit pochiertem Ei macht einiges her auf dem Frühstücksteller, ohne dabei aufwendig in der Zubereitung zu sein. Perfekt für einen faulen Sonntagmorgen, an dem du dir selbst oder deinen Liebsten etwas Besonderes gönnen möchtest.

Dafür toastest du etwas Brot im Toaster oder röstest es in der Pfanne oder im Ofen knusprig. Währenddessen brätst du grünen Spargel in etwas Butter in einer Pfanne an und pochierst ein oder mehrere Eier in einem Topf mit kochendem Wasser und einem Schuss Weißweinessig. Sobald die Eier und der Spargel fertig sind, geht’s ans Zusammenbauen. Schmiere etwas Butter auf deinen Toast. Belege ihn anschließend mit Spargel und platziere das pochierte Ei obendrauf. Abschließend toppst du das Ganze mit etwas frischem Schnittlauch und geriebenem Parmesan.

Du willst noch mehr? Dann tausche den Parmesan mal gegen Pecorino oder einen gereiften Cheddar aus. Das verleiht dem Spargel-Toast mit pochiertem Ei eine neue geschmackliche Note. Natürlich kannst du dich bei der Zubereitung auch an Klassikern wie Kartoffeln mit Schinken und Spargel orientieren und deinen Toast zusätzlich mit einer Scheibe Serranoschinken belegen. Der salzig-würzige Geschmack sorgt für ein tolles Extra. Oder bestreiche den Toast mit Kräuterbutter oder einer selbst gemachten Avocado-Creme. Beides harmoniert hervorragend mit dem Spargel.

Wenn du den Spargel-Toast mit pochiertem Ei zum Brunch mit deinen Liebsten servieren möchtest, kannst du noch einen frischen Obstsalat mit saisonalen Früchten zaubern. Die frische, süße Note ergänzt super die Herzhaftigkeit des Toasts. Und zum Trinken gibt’s statt klassischer Mimosas einmal Möhren-Mimosas. Lass es dir schmecken!

Keine Lust auf pochiertes Ei? Dann mach dir stattdessen einen Spargel-Toast mit Rührei. Oder wie wäre es nur mit einem Spargel-Rührei. Natürlich kannst du auch diesen Spargel-Ei-Salat für dein nächstes Frühstück zubereiten. Lass es dir schmecken!

Spargel-Toast mit pochiertem Ei Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Toast oder anderes Brot

200 g grüner Spargel

2 EL Butter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Weißweinessig

4 Eier

2 EL geriebener Parmesan

frischer Schnittlauch zum Garnieren (optional) Zubereitung Toaste die Brotscheiben, bis sie goldbraun sind. Lege sie zur Seite.

Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab.

Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne und brate den Spargel für etwa 5-7 Minuten, bis er gar, aber noch bissfest ist. Würze mit Salz und Pfeffer.

Koche in einem Topf Wasser auf und füge den Weißweinessig hinzu. Reduziere die Hitze, bis das Wasser nur noch leicht köchelt. Schlage die Eier einzeln in eine Tasse auf und gleite sie vorsichtig ins Wasser. Pochiere die Eier etwa 3-4 Minuten, bis das Eiweiß fest, das Eigelb jedoch noch flüssig ist.

Bestreiche die gerösteten Toastscheiben mit der restlichen Butter. Verteile den gebratenen Spargel gleichmäßig darauf. Hebe die pochierten Eier vorsichtig mit einem Schaumlöffel 🛒 heraus und platziere je ein Ei auf jedem Toast.

Bestreue das Ganze mit geriebenem Parmesan, Salz, Pfeffer und nach Belieben mit frischem Schnittlauch.

Sofort servieren und genießen!

