Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen: Dieses leichte Rezept gelingt jedem

Es ist Spargelzeit! Wer davon bis jetzt noch nichts mitbekommen hat, muss sich jeglicher Informationsquelle und Supermärkte ferngehalten haben. Spargel ist in aller Munde, und die Fans sind ganz aus dem Häuschen, dass es endlich wieder losgeht mit den grünen und weißen Stangen. Auch wir machen mit, denn wir lieben das Gemüse wie kaum ein anderes. Daher kochen wir heute eine Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen. Hast du Hunger? Dann iss doch mit!

Cremiges Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen

Viele wagen sich nicht an ein Risotto heran, weil sie Respekt vor der Zubereitung haben. Der italienische Klassiker gilt als Königsdisziplin unter den Reisgerichten, dabei ist er alles andere als kompliziert. Wichtig ist nur, dass du regelmäßig umrührst, damit das Risotto nicht anbrennt. Außerdem essenziell: die Flüssigkeit immer nur schluckweise zuzugeben. Warum nach und nach? Weil der Reis ansonsten zu schnell zu viel Stärke abgeben und das Gericht am Ende nicht cremig, sondern matschig werden würde. Also, keine Bange, koche mit uns dieses leckere Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen. Du wirst es nicht bereuen!

Wir haben uns für grünen Spargel entschieden, den wir separat vom Reis zubereiten. Während du im Topf als regelmäßig umrührst und Flüssigkeit nachgießt, hast du genügend Zeit für das Stangengemüse. Hast du es kleingeschnitten, wird es in einer Pfanne angebraten. Würze den Spargel mit einem Schluck Sojasoße und einigen Spritzern Zitronensaft sowie etwas Pfeffer. Der Spargel schmeckt dann wunderbar frisch.

Um aus dem Risotto ein Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen zu machen, brauchst du natürlich auch die anderen beiden Gemüsesorten. Sie haben aber lange Pause und erst kurz vor Ende der Garzeit vom Reis ihren großen Auftritt. Gib sie fünf Minuten, bevor der Reis gut ist, mit in den Topf. Diese Zeit reicht vollkommen aus.

Abgerundet wird das Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen durch die Zugabe von geriebenem Parmesan. Möchtest du das Gericht noch etwas cremiger, kannst du außerdem etwas Butter oder Kokosmilch einrühren.

So, jetzt sind wir so richtig im Spargel- und Risottofieber! Als Nächstes kochen wir daher nicht nur ein Risotto alla Milanese und ein Risotto in der Tomate, sondern auch Spargel aus dem Ofen und Spargel im Blätterteig. Den Anfang macht aber selbstverständlich unser Spargelrisotto mit Spinat und Erbsen. Viel Vergnügen!