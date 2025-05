Bunter Spargelsalat mit Gnocchi passt perfekt zum guten Wetter

Die Spargelsaison ist in vollem Gange und in vielen Küchen werden Spargelrezepte gezaubert, was das Zeug hält. An warmen Tagen fällt es allerdings oft schwer, sich für ein leichtes und schnelles Rezept zu entscheiden. Dieser knackige Spargelsalat ist dann genau das richtige für dich!

Leicht und trotzdem sättigend: Spargelsalat mit Gnocchi

Spargel hat in Deutschland absoluten Kultstatus. Sobald die Saison startet, findet man das Stangengemüse überall auf Märkten, in Supermärkten und natürlich in den schmackhaftesten Gerichten. Wusstest du, dass jeder Deutsche durchschnittlich anderthalb Kilogramm Spargel pro Jahr isst?

Da ist es auch kaum verwunderlich, dass Spargel das Gemüse mit der größten Anbaufläche im Land ist. Rund 18 Prozent der Gemüse-Anbaufläche sind den beliebten Stangen vorbehalten. Dabei hat mit Blick auf die Beliebtheit der weiße Spargel die Nase vorn – zumindest in Deutschland. Global betrachtet ist grüner Spargel deutlich stärker auf dem Markt vertreten.

In diesem schmackhaften Spargelsalat wird ebenfalls die grüne Variante verarbeitet. Grün sind die Stangen übrigens, weil sie, im Gegensatz zum weißen Spargel, oberirdisch wachsen und dort durch Photosynthese den grünen Pflanzenfarbstoff Chlorophyll bilden.

Im Geschmack ist er etwas würziger als sein unterirdisch wachsender Verwandter, aber auch in puncto Nährstoffe gewinnt die grüne Variante des Stangengemüses. Er enthält mehr Vitamin C, Folsäure und mehr B-Vitamine. Außerdem ist ein weiterer Pluspunkt, dass man ihn vor der Zubereitung nicht schälen, sondern nur die holzigen Enden entfernen muss. Vielleicht ist am Ende auch genau das der Grund, weshalb er weltweit gesehen beliebter ist.

Spargelsalat mit Gnocchi Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Kürbiskerne

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g Gnocchi aus dem Kühlregal

400 g grüner Spargel

125 g Rucola

200 g Kirschtomaten

1 rote Zwiebel

2 EL Olivenöl

2 EL Balsamico-Essig

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Röste die Kürbiskerne in einer beschichteten Pfanne 🛒 ohne Öl für etwa 5 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind. Stelle sie danach zur Seite.

Erhitze nun etwas Öl in der Pfanne und brate die Gnocchi für 5-10 Minuten darin an, bis sie gebräunt und von außen schön knusprig sind. Nimm sie aus der Pfanne und lass sie abkühlen.

Wasche den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Zerteile die Spargelstangen in mundgerechte Stücke und brate sie ebenfalls in der Pfanne mit etwas Öl für ca. 5 Minuten an. Lass auch den Spargel abkühlen.

Wasche währenddessen den Rucola und schleuder ihn trocken. Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in feine Würfel.

Vermische für das Dressing Olivenöl, Balsamico-Essig und Honig. Würze es mit Salz und Pfeffer.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel, vermenge sie gut miteinander und gieße das Dressing darüber.

