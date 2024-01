Speck-Kohl-Schmarren: Süßspeise im deftigen Gewand

Aus süß mach herzhaft, lautet die Devise bei diesem rustikalen und köstlichen Gericht: Speck-Kohl-Schmarren. Die deftige Variante des österreichischen Klassikers ist ein tolles Essen für jeden Tag, das perfekt ist für gemütliche Abende oder als herzhafte Mahlzeit für die ganze Familie. Probier‘ es gleich aus!

Speck-Kohl-Schmarren mit Apfel-Zwiebel-Kompott

Auch wenn der herzhafte Schmarren die Hauptrolle in diesem Rezept spielt, widmen wir uns zunächst dem Apfel-Zwiebel-Kompott. Mit seiner süß-säuerlichen Note passt es wunderbar zu den deftigen Pfannkuchen. Anschließend werden der Teig und die Einlage aus Wirsing und Bacon vorbereitet. Auch wenn das Rezept herzhaft ist, darf eine feine Prise Puderzucker nicht fehlen, bevor der Schmarren für fünf Minuten in den Ofen wandert.

Dann kommt der beste Teil – das Servieren! Du zerkleinerst den Schmarren in grobe Stücke und reichst ihn heiß auf einem Teller. Vielleicht garnierst du ihn noch mit etwas frischer Petersilie oder Schnittlauch für den letzten Schliff.

Jeder Bissen des würzigen Speck-Kohl-Schmarrens ist eine Kombination aus salzigem Speck, mildem Kohl und einem Hauch von Würze – ein Geschmackserlebnis, das dich nicht mehr loslassen wird.

Nach diesem Ausflug zu unseren österreichischen Nachbarn möchten wir dir gerne noch mehr kulinarische Schmankerl aus der Alpen-Republik empfehlen. Natürlich darf dabei der klassische Kaiserschmarrn nicht fehlen, ebenso wenig wie Buchteln mit Powidl. Süße Tradition kommt auf mit Mohnzelten.

Der Speck-Kohl-Schmarren ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch eine Hommage an die traditionelle österreichische Küche. Also, schnapp dir deine Pfanne und lass uns zusammen diesen köstlichen Schmarren zubereiten. Ran an den Herd und viel Spaß beim Kochen!