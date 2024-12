Spekulatius-Muffins: süße Nascherei in der Adventszeit

Ist ein gemütliches Beisammensein unter Freunden oder Kollegen in der Vorweihnachtszeit geplant und du überlegst noch, was du mitbringen kannst? Unsere süßen Spekulatius-Muffins wären da eine Idee. Sie verbinden süßen Kuchengenuss mit klassischen, weihnachtlichen Aromen und werden garantiert gut ankommen. So werden sie gemacht.

So einfach backst du Spekulatius-Muffins

Wenn du etwas backen möchtest, das schnell und einfach ist, sind Muffins immer eine gute Wahl. Die kleinen Kuchen in der Papierform gibt es in unzähligen Varianten, passend zu jedem Anlass und für jeden Geschmack. Wir möchten ihnen dieses Mal eine weihnachtliche Note verpassen und mischen dafür einfach Spekulatiusgewürz und zerbröselte Spekulatiuskekse unter den Teig. Heraus kommen dabei süße und luftig-lockere Muffins, die wie die leckeren Weihnachtsplätzchen schmecken.

Vom Zusammenmischen der Zutaten bis zum fertigen Muffin dauert die Zubereitung unserer Spekulatius-Muffins gerade einmal 35 Minuten. So kannst du sie auch nach einem langen Tag auf der Arbeit noch entspannt backen, ohne ewig dafür in der Küche zu stehen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die zerbröselten Spekulatiuskrümel verleihen den Muffins eine knusprige Textur und setzen auch aromatisch ein Zeichen.

Basis der Muffins ist ein Rührteig, der aus Mehl, Öl, Buttermilch, gemahlenen Mandeln, Eier, braunem Zucker, Natron, Spekulatiusgewürz und Backpulver besteht. Die Zutaten vermengst du miteinander zu einem glatten Teig und hebst dann zerbröselte Spekulatius-Kekse unter. Den Teig füllst du in Muffinförmchen und backst ihn dann für rund 20 Minuten im vorgeheizten Ofen. Anschließend lässt du die kleinen Kuchen etwas abkühlen und streust ein paar Kekskrümel darüber.

Je nach Geschmack kannst du das Rezept für die Muffins deinem Geschmack anpassen. Darf zum Beispiel Schokolade nicht fehlen, füge dem Teig noch Schokoladentropfen hinzu. Darf es etwas weihnachtlicher schmecken? Dann sorgt eine Prise Zimt für eine entsprechende Note.

Appetit auf noch mehr Muffins? Backe auch diese süßen Karamell-Muffins. Ein kleiner Wachmacher zum Naschen sind diese Kaffee-Muffins und diese French-Toast-Muffins schmecken wie der beliebte Frühstücksklassiker.