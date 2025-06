Entdecke Porridge völlig neu: herzhaft-cremige Haferflocken zum Frühstück

Wenn du an Porridge denkst, dann kommt dir wahrscheinlich sofort eine süße Zubereitung in den Kopf. Zimt, Früchte, Ahornsirup und vermutlich ein paar Nüsse. Doch dass Haferflocken viel mehr können, beweisen diese herzhaften Spiegelei-Haferflocken. Eine wunderbare, cremige und sättigende Überraschung zum Frühstück. Probiere sie unbedingt selbst.

Spiegelei-Haferflocken sind im Handumdrehen fertig

Auch wenn Porridge für die meisten klassischerweise in süß-fruchtiger Variante zubereitet wird, ist es auch schon lange als deftige Zubereitung bekannt. In Schottland wurde es zum Beispiel lange Zeit mit Wasser und Salz gekocht. Schlicht, aber kraftvoll. Die süßen Interpretation haben sich erst in den letzten Jahrzehnten, besonders durch Social Media-Trends, breit etabliert.

Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich natürlich Overnight Oats. Einfach vorbereitet und am nächsten Morgen kann man sich sein fertiges Frühstück direkt aus dem Kühlschrank schnappen. Doch diese warmen, noch leicht dampfenden Spiegelei-Haferflocken sind vielleicht genau das Richtige, um dich auf den Geschmack einer würzigen Zubereitung zu bringen.

Auch wenn es vielleicht erst einmal ungewöhnlich klingt, Haferflocken mit Avocados und einem Spiegelei zusammen zu geben, solltest du dieses Rezept unbedingt einmal probieren. Die feinen Haferflocken bieten eine besonders cremige Basis, da sie sich in der warmen Milch herrlich sanft auflösen. Schmecke sie mit den Gewürzen ab und dann freue dich auf die Toppings, die dieses Gericht ideal abrunden.

Die Avocado sorgt für weitere Cremigkeit, die mit dem Zitronensaft gleichzeitig einen leckeren Frischekick hineinbringt. Schärfe und Frische erhältst du von den Radieschen und dem Babyspinat. Der Star in dieser Schale ist natürlich das perfekt angebratene Spiegelei, mit leicht flüssigem Eigelb, das sich beim Aufschneiden mit der warmen Hafermasse vermischt. Die gerösteten Sonnenblumenkerne und Sesamsamen sorgen am Ende für das nussige Crunch-Erlebnis, wie du es auch in den süßen Varianten kennst und liebst. Am Ende kannst du dich über einen schmackhaften, vollmundigen Start in den Tag freuen.

Spiegelei-Haferflocken Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch

1 Prise Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

1 EL Butter

150 g Haferflocken fein

1 Avocado

1 EL Zitronensaft

1 Handvoll Babyspinat

4 Radieschen

20 g Sonnenblumenkerne

etwas neutrales Pflanzenöl

2 Eier Größe M

2 TL gerösteter Sesam z.B. online diesen 🛒 Zubereitung Bringe die Milch in einem Topf zum Kochen und würze sie anschließend mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Rühre die Butter ein und gib die Haferflocken in die heiße Milch. Koche alles erneut auf, schalte den Herd aus und lass alles abgedeckt etwa 10 Minuten ziehen und rühre es gelegentlich um.

Halbiere währenddessen die Avocado, entferne den Kern und löffle das Fruchtfleisch heraus. Schneide es in Scheiben. Würze es mit etwas Salz und beträufle es mit Zitronensaft. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.

Wasche die Radieschen, entferne das Grün und schneide sie ebenfalls in dünne Scheiben. Röste die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl an.

Erhitze anschließend etwas Öl in einer Pfanne und schlage die Eier hinein. Brate sie, bis das Eiweiß gestockt, das Eigelb aber noch leicht cremig-flüssig ist.

Verteile das Porridge in zwei Schüsseln. Gib die Avocado, Radieschen und Spiegeleier darüber. Garniere sie mit Sonnenblumenkernen, Sesam und etwas Babyspinat.

