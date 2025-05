Herzhafter Haferbrei mit Avocado und Olivenöl zum Frühstück

Haferflocken sind ein wahres Superfood und stehen bei vielen alltäglich auf den Frühstückstisch. Meistens werden sie süß gegessen. Doch das gesunde Getreide ist sehr vielfältig und schmeckt auch herzhaft ausgezeichnet. Der kulinarische Allrounder ist dabei mit nahezu allen Zutaten kombinierbar. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Wir stellen dir mit diesem Rezept eine besonders leckere Kombination vor: Haferbrei mit Avocado und Olivenöl.

Haferbrei mit Avocado und Olivenöl: eine Superfood-Kombi

In diesem Rezept kombinieren wir den Haferbrei mit Avocado und Olivenöl, zwei Zutaten, die ebenfalls sehr gesund sind. Haferflocken versorgen dich mit einer großen Menge an Eiweiß, Ballaststoffen und Vitaminen K, B1 und B6, Mineralstoffen wie Kalium, Zink, Phosphor, Magnesium und Kalzium. Die Avocado ist nicht weniger gesund und zusätzlich zu den genannten Vitaminen auch reich an ungesättigten Fettsäuren, genau wie das Olivenöl. Alles in allem ist unser Haferbrei eine leckere Vitamin-Bombe, das entzündungshemmend wirkt und lange satt hält.

Porridge, wie der Brei aus Haferflocken genannt wird, ist ein englisches Nationalgericht und galt, wie viele leckere Gerichte, früher als „Arme-Leute-Essen“. Seinen Ursprung hat Porridge in Schottland, wo der Hafer neben der Gerste zu den typischen Getreidesorten gehören. Schottische Arbeiterfamilien aßen Porridge sowohl zum Frühstück als auch zu Mittag und zum Abend.

Aus Schottland stammt auch ein alter Brauch: Rühre den Porridge nur mit der rechten Hand und im Uhrzeigersinn! Das soll Glück bringen. Umgekehrt bringt das Rühren mit der linken Hand gegen den Uhrzeigersinn Pech.

Mit unserem Rezept hast du nun eine tolle Basis für Eigenkreationen. Du möchtest deinen herzhaften Porridge mit Sprossen und Ei kombinieren? Mit Feta bestreuen? Dazu ein paar Oliven und Gurkenscheiben? Oder vielleicht etwas Lachs? Tob dich aus! Und solltest du wieder Lust auf eine süße Variante bekommen, empfehlen wir dir gebackene Blaubeer-Bananen-Haferflocken oder den leckeren Joghurt-Porridge.

Haferbrei mit Avocado und Olivenöl keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Wasser

100 g Haferflocken

1 Prise Salz und Pfeffer

1 Avocado

2 TL Olivenöl Zubereitung Bringe das Wasser in einem Topf zum Kochen und gib die Haferflocken hinein.

Lasse den Topfinhalt einmal aufkochen. Unter Rühren lässt du ihn bei mittlerer Hitze 4-5 Minuten lang köcheln.

Nimm den Porridge vom Herd und schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab.

Schneide die Avocado auf 🛒 , entkerne sie und hole mit einem Löffel das Fruchtfleisch heraus. Das schneidest du in Scheiben.

Serviere deinen Porridge mit den Avocadoscheiben und etwas Olivenöl. Guten Appetit!

