Frühstück für alle: Wir kochen Spinat-Ei-Auflauf

Einen Auflauf zu Frühstück? Ja, du hast richtig gelesen. Das ist etwas, das wir viel häufiger machen sollten. Besonders diesen Spinat-Ei-Auflauf, denn der lässt sich gut vorbereiten, steht schnell im Ofen und macht viele hungrige Mäuler gleichzeitig satt. Besonders, wenn man am Wochenende ein paar Minuten länger schlafen und spät Frühstücken will, ist der Auflauf das perfekte Gericht. Also lass uns direkt loslegen!

Rezept für Spinat-Ei-Auflauf

Wir bei Leckerschmecker sind bekanntermaßen große Auflauf-Fans und bereiten sie aus so ziemlich allem zu, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Heute fällt unsere Wahl auf Spinat, Käse und Ei. Der Spinat bildet dabei die Basis, in die wir rohe Eier schlagen, die dann im Ofen garen. Einfach zu machen und einfach genial!

Denn den Spinat-Ei-Auflauf kannst du hervorragend schon am Abend vorher zubereiten. Die Spinatmasse besteht aus dem grünen Gemüse, Frischkäse und Muskatnuss. Sie kann hervorragend über Nacht im Kühlschrank stehen und am nächsten Morgen im Ofen aufgewärmt werden. Dann schlägst du einige Eier hinein und der Auflauf backt zu Ende, während die Eier ebenfalls garen. Während der Auflauf backt, kannst du den Rest des Frühstücks vorbereiten, den Tisch decken oder eine Tasse Kaffee genießen.

Spinat-Ei-Auflauf schmeckt definitiv der ganzen Familie. Zwar ist er leicht zubereitet, sieht aber auf dem Tisch toll aus. So ist er ebenso perfekt für einen großen Brunch wie für ein Geburtstagsfrühstück oder einen Morgen, an dem du dir einfach nur richtig was gönnen möchtest.

