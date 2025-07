Verliebe dich in diese gefüllten Süßkartoffeln aus dem Ofen

Ich vergesse immer wieder, wie sehr ich Süßkartoffeln eigentlich liebe, bis ich dann mal wieder ein Gericht mit ihnen esse. Völlig egal, ob sie als Star des Rezeptes auf dem Teller landen oder eine schmackhafte Beilage sind, mich machen die Knollen einfach glücklich. Und diese Spinat-Feta-Süßkartoffeln sind ein perfektes Gericht, um auch deine Liebe neu zu entfachen.

Diese Spinat-Feta-Süßkartoffeln machen kaum Arbeit

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bis vor einigen Jahren hatte ich Süßkartoffeln noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ein Blick in den Kalender hat mir dann einen kurzen Schockmoment verpasst, da ich feststellen musste, dass „einige Jahre“ mittlerweile schon eine ganze Ecke her sind.

Etwa um 2015-2016 begann ein mehr oder weniger großer Hype um ein ganz bestimmtes Produkt in Restaurants: Süßkartoffelpommes. Und das war auch das erste Mal, dass ich ganz bewusst etwas von den orangefarbenen Knollen mitbekam – und mich gleich in sie verliebte. Eine Liebe, die ohne Frage bis heute anhält, auch wenn Süßkartoffeln viel zu selten auf meinem Speiseplan stehen. Aber mit diesen Spinat-Feta-Süßkartoffeln wird sich das garantiert wieder ändern.

Wusstest du, dass Süßkartoffeln und Kartoffeln trotz ihrer Ähnlichkeit gar nicht so eng miteinander verwandt sind, wie du es vielleicht erwarten würdest? Kartoffeln gehören zur Familie der Nachtschattengewächse – Süßkartoffeln hingegen zur Familie der Windengewächse. Diese gehören botanisch gesehen zwar zur Ordnung der Nachtschattenartigen, stellen aber eben eine ganz eigene Familie dar.

Und auch die Art, wie sie wachsen, nämlich als Knollen unter der Erde, hat nichts damit zu tun, dass sie nah miteinander verwandt wären. Es ist einfach eine ähnliche Entwicklung des Wachstums, weil es schlichtweg praktisch ist. So, jetzt, wo der Wissenshunger gestillt ist, kümmern wir uns um das leibliche Wohl. Also ab in die Küche und bereite dir diese köstlichen Spinat-Feta-Süßkartoffeln gleich zu!

Spinat-Feta-Süßkartoffeln Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Süßkartoffeln à ca. 180 g

2 EL Olivenöl

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

100 g frischer Blattspinat

100 g Feta

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

20 g Sonnenblumenkerne

1 Bio-Zitrone für 1 TL Zitronenabrieb, alternativ 1/2 TL Zitronensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Wasche die Süßkartoffeln gründlich ab und halbiere sie. Bestreiche die Schnittfläche mit 1 EL Olivenöl. Lege sie mit der Schnittfläche nach oben in den vorgeheizten Ofen und backe sie etwa 45 Minuten, bis sie weich sind.

Schäle die Schalotten und Knoblauchzehen. Würfle beides fein.

Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne 🛒 und schwitze Schalotten- und Knoblauchwürfel darin glasig an. Gib anschließend den Spinat dazu, bis er zusammenfällt und nimm die Pfanne dann vom Herd.

Zerbrösle den Feta und mische ihn in die Pfanne. Würze den Inhalt mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss.

Hole die gebackenen Kartoffeln aus dem Ofen und höhle sie vorsichtig aus, sodass ein Rand bestehen bleibt, der dem ganzen Halt gibt. Vermenge das weiche Fruchtfleisch gut mit dem Pfanneninhalt.

Fülle die Mischung zurück in die Kartoffelhälften und backe sie erneut für 10 Minuten.

Röste währenddessen die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Öl an. Bestreue die Kartoffeln vor dem Servieren mit den Sonnenblumenkernen und wahlweise dem Zitronenabrieb oder -saft.

