Spezialität aus Österreich: würzige Spinatknödel mit Bergkäse

Kaum eine deutsche Küche strahlt so viel Gemütlichkeit aus wie die Alpenküche. Gerichte wie Spinatknödel, Kaiserschmarrn, Spätzle und Co. schmecken nach der Abfahrt mit Ski und Snowboard oder während der Mittagspause auf der Wandertour durch die Berge. Dabei kann man ein außergewöhnliches Panorama genießen und sich freuen, nach einigen Schlemmermomenten gleich wieder in diese atemberaubende Natur einzutauchen. Ist der nächste Alpenurlaub noch in weiter Ferne, kannst du dir die urige Stimmung auch nach Hause holen.

Würzige Spinatknödel mit Bergkäse

Dabei helfen selbst gemachte Spinatknödel. Die grünen Klöße sind echte Lieblingsstücke, die man vor allem aus dem Süden Deutschlands, Österreich und Südtirol kennt. Kennt man Knödel normalerweise als Beilage zum Sonntagsbraten, nimmt diese Variante die kulinarische Hauptrolle auf dem Teller ein.

Die Spinatknödel werden dank der Zugabe von aromatischem Bergkäse ganz besonders würzig. Außerdem landen gebratene Zwiebeln und Knoblauch im Teig – weitere Geschmackskomponenten, die zum Genuss beitragen.

Wichtig für die Zubereitung der traditionellen Spezialität ist die Verwendung altbackener Brötchen. Hast du noch ein paar Sonntagsbrötchen vom Frühstück vor ein paar Tagen übrig, kannst du diese perfekt dafür verarbeiten. Sie bilden die Basis für den Knödelteig und werden zunächst in Milch eingeweicht. Nach Zugabe von Eiern, Spinat, Käse, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen kannst du anschließend deine Knödel formen. Und dann geht’s auch schon ab ins heiße Wasserbad.

Zu den Spinatknödeln isst man im Sommer gern zerlassene Butter. Außerdem passt ein frischer Salat mit knackigem Gemüse ganz ausgezeichnet dazu. Im Winter schmeckt dazu eine luftig aufgeschlagene Parmesansoße.

Um das Urlaubsgefühl abzurunden, gibt’s zum Nachtisch leckeren Kaiserschmarrn nach Originalrezept oder süße Mohnzelten. Falls du weitere Hauptgerichte suchst, wirst du dank unserer Anleitungen für Krautnudeln und Südtiroler Speckknödel fündig. An Guata!