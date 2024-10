Spinatspätzle-Auflauf: so lecker mit knuspriger Parmesankruste

Gib das Mehl in eine Schüssel. Forme in der Mitte mit den Händen eine Mulde und gib dort die Eier sowie den pürierten Spinat hinein. Rühre mit einem Holzlöffel alles zu einem glatten und zähflüssigen Teig. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss und lass den Teig 10 Minuten ziehen.

Gib das Mehl in eine Schüssel. Forme in der Mitte mit den Händen eine Mulde und gib dort die Eier sowie den pürierten Spinat hinein. Rühre mit einem Holzlöffel alles zu einem glatten und zähflüssigen Teig. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss und lass den Teig 10 Minuten ziehen.