Spirelli mit Basilikumpesto: ein einfaches Nudelgericht für den Alltag

Nudeln mit Pesto ist ein wohlbekannter Klassiker, doch unser Rezept für Spirelli mit Pesto ist trotzdem etwas Besonderes. Wir zeigen dir, wie du das Pesto ganz einfach selbst machst – und so ein Geschmackserlebnis bekommst, das mit gekauftem Pesto nicht vergleichbar ist! Ganz nebenbei ist diese italienische Symphonie an Aromen ganz einfach in den Alltag zu integrieren. Denn in 20 Minuten stehen die leckere Spirelli mit Basilikumpesto fertig auf dem Tisch!

Spirelli mit Basilikumpesto: in 20 Minuten fertig

Kannst du dir ein Leben ohne Pesto vorstellen? Die wahrscheinlich leckerste Soße der Welt gehört für uns alle dazu wie das Brot auf dem Tisch. Kaum zu glauben, dass Pesto seinen Siegeszug erst in den 90er Jahren in Deutschland begann. Frank Sinatra sei Dank – der berühmte Sänger mit italienischen Wurzeln liebte das grüne Pesto alla Genovese, das seine Mutter zubereitete. Deshalb lieh er einem amerikanischen Pesto-Hersteller sein Gesicht für eine Werbekampagne und machte die Soße schlagartig weltbekannt. Heute gibt es unzählige Pesto-Varianten.

Und wir verfeinern unsere Spirelli mit Basilikumpesto. Wichtig ist, dass die Zutaten für die Soße schnell und kühl verarbeitet werden. Erhitzen sollte man sie nicht, sonst oxidieren sie und das Pesto schmeckt bitter. Deshalb eignet sich ein Mörser so gut dafür. Der verarbeitet die Zutaten schonend und die Aromen verbinden sich optimal. Wenn du einen Mixer verwendest, dann kühle die Zutaten vorher gut und zerkleinere sie vorab etwas. Dennoch ist die Anschaffung eines Mörsers immer eine gute Idee, schon allein, weil sie in der Küche eine dekorative Figur machen.

Zurück zu unseren Spirelli mit Basilikumpesto. Diese Pastasorte verwenden wir, weil dank der Rillen auf der Oberfläche das Pesto gut haften bleibt. So genießt du Bissen für Bissen die volle Ladung Dolce Vita! Und weil es bei diesem Mantra um Genuss und Entspannung geht, ist dieses Rezept auch so unkompliziert. Ohne harte Küchenarbeit zauberst du eine Mahlzeit, die alle lieben werden. Perfekt für den hektischen Alltag, wenn zu Feierabend nicht immer die Energie übrig ist, um aufwändig zu kochen.

Dieses Blitzrezept für Pasta al limone ist in zehn Minuten fertig und auch ein Genuss! Und wenn du Lust hast, mit deinem Pesto zu experimentieren, dann probiere unbedingt unser Rezept für Pistazien-Pesto. So gut! Auch unser Rucola-Pesto mit Pekannüssen ist ein aromatisches Feuerwerk.