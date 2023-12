Siebe zuerst Mehl und 100 g Puderzucker in eine Schüssel. Wasche die Zitrone gründlich, reibe etwa 1/2 TL Schale ab, füge sie mit Mandeln und Vanillezucker in die Schüssel und vermische alles. Füge dann Milch und Butter hinzu und knete einen Teig. Lege ihn abgedeckt für 1 Stunde in den Kühlschrank.