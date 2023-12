Vermische Mehl, Puderzucker und Salz in einer Rührschüssel und gib das Ei und die Butter in Stücken hinzu. Verknete alle Zutaten mit den Händen oder dem Knethaken eines Handrührgeräts zu einem glatten Teig. Wickel den Teig danach in Folie ein und stelle ihn für eine Stunde kalt.