Na, woran erinnern dich Marzipankartoffeln? An süße Weihnachtstüten, die mit selbst gemachen Leckereien von Oma gefüllt waren und unter dem Weihnachtsbaum lagen? Jedes Enkelkind bekam eine eigene Tüte, darin die leckersten Plätzchen, himmlische Vanillekipferl, das eine oder andere Stück Schokolade und eben Omas berühmte Marzipankartoffeln. Dieses Gefühl aus Kindertagen, wenn man die erste süße Kartoffel in den Mund steckte und genussvoll die Augen schloss – rufe es dir doch einfach wieder in Erinnerung. Wie? Indem du dir die weihnachtliche Nascherei selbst zu Hause zubereitest. Wir verraten dir das Rezept!

Marzipankartoffeln wie von Oma: So geht’s

Für die Marzipankartoffeln selbst benötigst du gerade einmal drei Zutaten: Marzipan-Rohmasse, Puderzucker und etwas Vanillepaste. Alternativ kannst du auch das Mark einer Vanilleschote auskratzen, Vanillezucker oder Vanilleextrakt benutzen. Aus diesen Komponenten knetest du mit den Händen oder der Küchenmaschine einen geschmeidigen Teig. Nun nimmst du nur noch kleine Portionen davon ab und rollst sie zu Kugeln.

Jetzt benötigen die Marzipankartoffeln aber noch ihren feinen Mantel, den du einfach herstellst, indem du etwas Kakaopulver mit Zucker und Zimt vermischst. Darin werden die Kugeln gerollt, und fertig ist das Kindheitsglück!

Selbst gemachte Marzipankartoffeln sind übrigens eine schöne Geschenkidee, zum Beispiel als Mitbringsel, wenn du zu einem Weihnachtsessen eingeladen wirst. Nimm ein sauberes Glas, das du hübsch verzierst, und fülle ein paar deiner selbst gemachten Marzipankartoffeln hinein. Jetzt noch eine Schleife darum binden – fertig ist das süße Präsent.

Damit sich die Marzipankartoffeln nicht so alleine fühlen auf dem weihnachtlichen Plätzchenteller, leisten ihnen am besten weitere Zuckerstücke wie gefüllte Plätzchen aus Blätterteig oder Mini-Zimthörnchen Gesellschaft. Immerhin ist Weihnachten das Fest der süßen Leckerbissen und kleinen Genüsse. Lass’ es dir schmecken!