Diese 6 Spritz-Cocktails schmecken besser als Aperol

Endlich warmes Wetter! Und man merkt es sofort, denn die Tage sind deutlich länger, die Sonne zeigt sich immer öfter und die Laune klettert aus dem Wintertief. Wir zelebrieren die vielleicht schönste Jahreszeit und schenken dir anlässlich der ersten lauen Frühlingsabende sechs leckere Spritz-Cocktails ein, mit denen wir auf den Lenz anstoßen. Aperol Spritz war gestern, mach Platz für diese köstlich-prickelnden Drinks!

Diese Spritz-Cocktails schmecken uns im Frühling

Limoncello Spritz

Dieser Spritz-Cocktail packt schon einmal die Koffer und nimmt uns mit in einen Kurzurlaub an die italienische Küste. Der zitronige Limoncello Spritz schmeckt nach einem gemütlichen Essen in der kleinen Trattoria am Meer, nach sonnengeküsster Haut und nackten Füßen im Sand. Hier stellt sich Ferienstimmung ein, auch wenn man nur auf dem Balkon oder der Terrasse verweilt.

Sarti Spritz

Den Sarti Spritz kennen wir erst seit kurzer Zeit, aber er hat unser Cocktail-Herz im Sturm erobert. Für uns ist Sarti der neue Liebling aus dem Hause Campari, dem wir auch den Aperol zu verdanken haben. Der italienische Orangenlikör 🛒 schmeckt deutlich lieblicher als sein großer Bruder und bezaubert uns mit seinem zarten Rosa auch optisch.

Wild Berry Spritz

Der Wild Berry Spritz kommt mit saisonalen Beeren wie Blaubeeren oder Erdbeeren daher und schmeckt dadurch fruchtiger als die Variante mit Aperol. Dazu kommt Limettensaft, der für zusätzliche Frische sorgt. Neben sprudeliger Wild-Berry-Limonade darf aber auch Prosecco nicht fehlen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Granatapfel-Spritz

Eine Mischung aus säuerlichem Granatapfel, süßem Grenadinesirup und prickelndem Sekt – damit lockt dieser Spritz-Cocktail. Wir lieben ihn auch im Frühling, denn er leuchtet genauso schön wie die Blüten, die jetzt bunte Tupfen in die (Stadt-)Natur malen. Wer keinen Granatapfel im Supermarkt bekommt, kann den Granatapfel-Spritz auch ohne Kerne genießen.

Gin Tonic Spritz

In diesem Spritz-Cocktail findet ein absoluter Klassiker ein neues Gewand. Gin und Tonic bekommen in prickelndem Prosecco einen aufregenden Partner. Verfeinert wird die Liebelei mit Zitronen und Rosmarin. Wir sind dem Gin Tonic Spritz nach dem ersten Schluck verfallen!

Blutorangen-Rosé-Spritz

Noch gibt es Blutorangen zu kaufen, deshalb feiern wir den Übergang von ihrer Saison in den Frühling mit einem fruchtigen Blutorangen-Rosé-Spritz. Hier darf auch Aperol mitmischen, ebenso wie Rosé-Sekt und etwas Rosmarin. Cheers!

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.