Spritzkuchen: So schmecken sie noch besser als beim Bäcker

Spritzkuchen sind so eines dieser Gebäcke, die es beim Bäcker immer geben muss. Sind sie ausverkauft oder gibt es sie gar nicht erst, bin ich enttäuscht. Die fluffig-saftigen kleinen Kuchen mit Zuckerglasur sind einfach zu lecker, um sie nicht vernaschen zu wollen. Wir zeigen dir heute, wie du das leckere Gebäck zu Hause nachbacken kannst, um nicht immer auf einen gut sortierten Bäcker angewiesen sein zu müssen.

Spritzkuchen: So einfach machst du die leckeren kleinen Kuchen

Spritzkuchen sind fest in der Geschichte der deutschen Backkunst verwurzelt. Bereits 1713 finden sich erste Erwähnungen der kleinen Kuchen in einem Backbuch aus Nürnberg. Weitere Bekanntheit erlangte das Gebäck, als der Konditor Gustav Zietemann 1832 eine Konditorei in Eberswalde eröffnete, wo er erstmals „Eberswalder Spritzkuchen“ anbot. Dieser Name ist bis heute gebräuchlich und der Spritzkuchen ein Werbeträger für die Stadt nördlich von Berlin.

Trotz ihres teils geografischen Namens sind Spritzkuchen deutschlandweit beliebt und ein Dauergast in diversen Bäckereien. Ihre Zubereitung steht oft im Ruf, aufwändig zu sein. Mit unserem Rezept gelingt die Zubereitung allerdings im Handumdrehen. Allein das Aufspritzen der Ringe, bevor sie ins heiße Fettbad wandern, erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Aber mach dir keine Gedanken, wenn sie nicht beim ersten Mal perfekt aussehen: Übung macht den Meister und das Gebäck wird trotzdem hervorragend schmecken!

Die Brandmasse, welche die Basis für Spritzkuchen darstellt, ist schnell gemacht. Koche dafür Wasser und Butter auf und gib dann in einem Schwung das Mehl hinzu. Auf der Flamme rührst du den Teig, bis sich ein weißer Belag am Topfboden bildet. Nach dem Abkühlen hebst du Eier unter. Und fertig ist der Brandteig. Köstlichen Spritzkuchen steht nun nichts mehr im Weg. Benetze sie nach dem Abkühlen mit etwas dicker Zuckerglasur und schon kann das Schlemmen beginnen!

