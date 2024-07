Steinpilz-Toast: Starte rustikal in den Tag mit diesem Frühstück

Steinpilze haben unter Pilzliebhabern meist die Krone auf, denn ihr festes, zartes Fleisch hat einen unvergleichlich eleganten Geschmack. Da lohnt es sich, die leckeren Pilze nicht nur zu Mittag und Abend zuzubereiten, sondern auf einem Steinpilz-Toast gleich morgens zu verputzen. So bekommen die Köstlichkeiten aus dem Wald (oder Supermarkt) eine knusprige Bühne für ihre wohlverdiente Hauptrolle. Hier kommt das einfache Rezept!

Steinpilz-Toast: im Nu fertig!

Die gesunden Steinpilze wachsen vom Frühsommer bis in den späten Herbst hinein in unseren heimischen Wäldern, doch sie werden immer seltener. Glückspilze sind diejenigen, die einen Sammelort im Wald gefunden haben. Für alle anderen gilt: ab zum Super- oder Wochenmarkt. Die Steinpilze solltest du nicht lange lagern, sondern in spätestens zwei Tagen verbrauchen. Lagere sie im Gemüsefach deines Kühlschranks in einem offenen Behälter.

Um deinen Steinpilz-Toast zuzubereiten, brauchst du nicht viel Zeit. Wasche die Pilze nicht, weil sie sich sonst mit Wasser vollsaugen und an Geschmack verlieren. Reibe sie lieber mit einem sauberen und trockenen Tuch oder einer weichen Bürste ab. Schneide mit einem scharfen Messer die Stellen ab, die weich geworden sind, und das untere Ende des Stiels. Am besten schneidest du den Pilz auch noch einmal der Länge nach durch, um zu überprüfen, ob er von Schädlingen befallen ist.

Schneide die Pilze dann in mundgerechte Stücke und erhitze Butter in einer Pfanne. Gib eine gehackte Zwiebel dazu und dünste sie glasig. Nun gibst du die Pilze dazu und brätst sie etwa fünf Minuten lang an. Würze sie mit Salz und Pfeffer und toaste die Brotscheiben in deinem Toaster. Jetzt gibst du je eine großzügige Portion der Pilze auf die Brotscheiben und bestreust sie mit Parmesan. Fertig ist dein wunderbar aromatisches Steinpilz-Toast!

Ein tolles Frühstück ist auch dieser knusprige Pilz-Toast mit Champignons und Ziegenkäse. Das Champignon-Bruschetta ist eine tolle Vorspeise. Und wenn du nicht genug von Steinpilzen bekommst, dann probiere auch die wunderbaren Tagliatelle mit Steinpilzen.