Stracciatella-Suppe mit Ei und Parmesan: italienisches Suppenglück

Wenn man an „Stracciatella“ denkt, tauchen vor dem inneren Auge schnell Bilder von cremigem Eis mit zarten Schokoladenstreifen auf. Doch wusstest du, dass „Stracciatella“ nicht nur eine Eiscreme-Sorte, sondern auch eine köstliche Suppe aus Italien ist? Sie ist ein echter Klassiker der römischen Küche und hat mit ihrem reichen Geschmack und ihrer schnellen Zubereitung den Weg in viele Haushalte gefunden.

Stracciatella-Suppe: so lecker, wie es klingt

Das Wort „Stracciatella“ leitet sich vom italienischen Wort „stracciare“ ab, was so viel bedeutet wie „zerreißen“ oder „in Fetzen reißen“. Das ist eine treffende Beschreibung für die Suppe, denn die charakteristischen „Stracci“ (kleine Fetzen) entstehen, wenn die Mischung aus Ei und Parmesan in die heiße Brühe gerührt wird. Diese kleinen, flockigen Eierfäden sind das Markenzeichen der leckeren Stracciatella-Suppe.

Die Stracciatella-Suppe stammt ursprünglich aus der Region Latium bei Rom und ist ein traditionelles Gericht, das besonders in der kalten Jahreszeit gern auf den Tisch kommt. Ursprünglich wurde sie oft als Arme-Leute-Essen angesehen, da sie aus nur wenigen Zutaten besteht, die in fast jedem Haushalt zu finden sind: Brühe, Eier und Käse. Doch wie wir wissen, sind die einfachsten Dinge oft die besten.

Die Basis dieser einfachen Suppe ist eine Hühnerbrühe, die durch das Einrühren der Eiermischung mit Parmesan zu einem unwiderstehlichen Gericht wird. Die Kombination aus der salzigen Brühe, dem würzigen Parmesan und den zarten Ei-Flocken ist bei kaltem und grauem Herbstwetter genau das Richtige.

Die asiatische Version dieser Suppe wird dir garantiert auch schmecken, denn sie ist ohne viel Schnick-Schnack im Handumdrehen fertig: die Egg-Drop-Soup. Schön herbstlich schmeckt diese wunderbare Graupensuppe mit Pilzen. Viele Vitamine für die kalte Jahreszeit bekommst du auch mit dieser Spinatsuppe mit Crème fraîche.