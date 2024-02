Wenn es draußen ungemütlich ist, gibt’s kaum ein Gericht, was für mehr Gemütlichkeit und wohlige Stimmung sorgt als eine Suppe wie unsere Süßkartoffel-Curry-Suppe. Sie sind meist nicht sehr aufwendig, verströmen einen verführerischen Duft, der Lust aufs Löffeln macht und können sogar von Anfängern zubereitet werden.

Gutes aus der Schüssel: Süßkartoffel-Curry-Suppe

Die milde Süße der orangefarbenen Knolle harmoniert wunderbar mit dem pikanten Currypulver und scharfem Ingwer. Gebratene Zwiebeln und Knoblauch verfeinern die Süßkartoffel-Curry-Suppe mit typischen Röstaromen. Besonders cremig wird das Gericht dank Kokosmilch, die nebenbei noch für einen exotischen Twist sorgt. Ein Spritzer Limettensaft, mit dem du die Suppe verfeinerst, passt da natürlich wunderbar.

Ein weiterer Vorteil unserer Süßkartoffel-Curry-Suppe: Wer vegan isst, kann sie ganz ohne Änderungen genau so nachkochen. Wir verzichten im Rezept nämlich auf sämtliche tierische Produkte: kein Fleisch, keine Sahne, nur pflanzliche Zutaten.

Abgeschmeckt wird die Süßkartoffel-Curry-Suppe übrigens unter anderem mit Kurkuma. Der besitzt echte Superkräfte, wenn es um deine Gesundheit geht. Er wird entzündungshemmend, stärkt das Immunsystem – jetzt im Winter ein klarer Pluspunkt – und hilft bei einer gesunden Verdauung.

Jetzt brodelt es so richtig in der Suppenküche, und viele weitere unserer zahlreichen Ideen warten nur darauf, von dir nachgekocht zu werden. Unsere Blumenkohl-Kartoffel-Suppe ist genauso cremig wie die Süßkartoffel-Curry-Suppe und stellt den beliebten Blumenkohl in den Fokus. Vielleicht möchtest du aber auch einen bunten Gemüseeintopf mit Nudeln probieren? Wer Tomatensuppen mag, wird diese Linsen-Tomaten-Suppe mit Kokos und diese griechische Tomatensuppe mit Feta lieben. Na, für welches Rezept entscheidest du dich als Erstes? Wir können sie allem empfehlen.