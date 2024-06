Frisch und knusprig aus dem Ofen: Süßkartoffelbrötchen mit Sesam zum Frühstück

Bedecke den Vorteig mit einem Handtuch und lass ihn 20 Minuten an einem warmen Ort gehen.

Bedecke den Vorteig mit einem Handtuch und lass ihn 20 Minuten an einem warmen Ort gehen.

Rühre die pürierten Süßkartoffeln mit dem Speiseöl unter den Teig. Gib das Salz dazu und knete den Teig gründlich durch, bis dieser eine glatte Konsistenz hat. Ist der Teig zu feucht, streue noch etwas Mehl hinein. Forme ihn zu einer Kugel und lass ihn abgedeckt 30 Minuten an einem warmen Ort gehen, bis der Teig sich verdoppelt hat.

Rühre die pürierten Süßkartoffeln mit dem Speiseöl unter den Teig. Gib das Salz dazu und knete den Teig gründlich durch, bis dieser eine glatte Konsistenz hat. Ist der Teig zu feucht, streue noch etwas Mehl hinein. Forme ihn zu einer Kugel und lass ihn abgedeckt 30 Minuten an einem warmen Ort gehen, bis der Teig sich verdoppelt hat.