Koche ein leichtes Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen

Currys gehen immer. Weil sie so herrlich viele Möglichkeiten bieten und man nach Lust und Laune immer wieder andere Zutaten verwenden kann. Wir kochen heute zum Beispiel ein Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen. Hast du Lust aufs Nachkochen? Wunderbar, wir teilen das Rezept liebend gern mit dir!

Rezept für Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen: gesunde Wohlfühlküche

Currys werden nie langweilig. Und das liegt daran, dass man einfach alle Zutaten, auf die man Lust hat, in den Topf, die Pfanne oder den Wok werfen kann. Ein bisschen verhalten sie sich in diesem Punkt wie Eintöpfe. Damit sind sie für uns auch häufig ein Resteessen: Wir prüfen, was der Kühlschrank und die Speisekammer noch so hergeben und welche Gemüsesorten wohl demnächst verbraucht werden sollten. So ist unser Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen entstanden.

Die gute Nachricht für alle, die darauf achten: Unser Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen ist sozusagen „aus Versehen“ vegan. Wir verzichten auf sämtliche tierischen Zutaten, verwenden aber auch keine Ersatzprodukte. Und trotzdem liefert das Gericht dank der grünen Bohnen beispielsweise wichtige Proteine. Wer mag, kann zusätzlich beispielsweise noch Kichererbsen ins Curry rühren. Oder wie wäre es mit gewürfeltem Tofu, der mariniert und angebraten wird?

Tipp: Ist dir das Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen zu flüssig, verrühre einfach etwas kaltes Wasser und Stärke im Verhältnis 1:1 und rühre es ins Curry, wenn es köchelt. Dadurch wird die Soße sämiger.

Du kannst zum Curry eine Portion Reis servieren. Aber auch Naan-Brot schmeckt super dazu. Wir wünschen dir einen guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Probiere als Nächstes unbedingt unser Blumenkohl-Kichererbsen-Curry aus dem Backofen. Ja, du hast richtig gelesen, ein Curry kann man auch mal in der Röhre kochen. Wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, bereitet sich ein Hähnchen-Ananas-Curry zu. Alle anderen freuen sich bestimmt über ein indisches Kartoffel-Spinat-Curry.

Süßkartoffelcurry mit grünen Bohnen Franziska 4 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 Gramm Süßkartoffeln ca. 2-3 Stück

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer

250 g grüne Bohnen

Kokosöl zum Anbraten

1-2 TL Currypulver

1 TL Kurkuma gemahlen

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Garam Masala

250 g Tomaten gehackt

200 ml Kokosmilch

250 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Süßkartoffeln, Zwiebel, den Knoblauch und Ingwer. Schneide die Süßkartoffel in Würfel und hacke die anderen Zutaten. Wasche die Bohnen.

Erhitze Kokosöl in einer Pfanne oder einem Wok 🛒 und schwitze die Zwiebelstücke darin an.

Gib Ingwer und Knoblauch dazu und röste sie eine Minute. Gib dann die Gewürze dazu.

Füge die Süßkartoffeln, Bohnen und die gehackten Tomaten hinzu und gieße alles mit Kokosmilch und Brühe auf. Lass das Ganze aufkochen und dann 15 Minuten sanft köcheln.

Schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab. Notizen Dazu passt Reis.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.