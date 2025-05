Diese würzige Suppe steckt voller Geschmack

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Wohlfühlgericht bist, dann ist diese herzhaft würzige Taco-Suppe genau das Richtige für dich. Sie schmeckt herrlich aromatisch, ist schnell zubereitet und macht in jeder Situation glücklich.

Diese Taco-Suppe bringt dir eine Fülle von Aromen auf den Teller

Ganz egal, ob es einfach schnell gehen muss, du einen gemeinsamen Koch-Abend mit Freunden machst oder ein Gericht zaubern willst, mit dem garantiert alle glücklich werden. Diese Taco-Suppe ist immer eine gute Wahl. Sie vereint köstliche Zutaten aus der mexikanischen Küche in einem einzigen Topf.

Schon die Grundlagen machen diese Suppe zu einem herrlichen Erlebnis. Würzige Zwiebeln, zarte Tomaten, knackiger Mais und sämige Kidneybohnen vereint in einer, durch den Frischkäse besonders cremigen Suppe sind für sich alleinstehend bereits etwas, in das ich mich hineinlegen könnte. Dazu kommt noch krümelig angebratenes Hackfleisch, doch wenn du mich fragst, wird dieses Gericht von den Toppings erst so richtig perfektioniert.

Was könnte hier besser passen als knusprige Nachos, zarte Avocadowürfel und ein paar Spritzer frischer Limettensaft? So wird die Taco-Suppe zu einer herrlichen Mahlzeit, von der du garantiert nicht genug bekommen wirst. Und falls etwas übrig bleiben sollte, kannst du sie einfach im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Tag nochmal genießen!

Solltest du sie dir zum Meal-Prep vorbereiten, dann bewahre die Avocado und die Nachos auf jeden Fall getrennt voneinander sowie der Suppe auf und gib sie erst wieder darüber, wenn du die Taco-Suppe noch einmal warmgemacht hast. So zauberst du dir auch am nächsten Tag wieder ein schmackhaftes Ergebnis, das sowohl geschmacklich als auch mit seiner Textur überzeugt. Übrigens kannst du die Taco-Suppe kinderleicht ohne tierische Produkte zubereiten. Statt des Hackfleischs kannst du einfach eine pflanzliche Alternative benutzen, den Frischkäse kannst du mit einer pflanzlichen Kochcreme ersetzen. Lass es dir schmecken!

Taco-Suppe Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

2 Dosen stückige Tomaten à 400 g

500 ml Wasser

1 EL Gemüsebrühepulver

2 TL Kurkuma

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 TL Chiliflocken z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 Dose Mais 285 g

1 Dose Kidneybohnen 400 g

250 g Hackfleisch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Avocado

1 Limette

180 g Frischkäse

Nachos nach Geschmack, zum Servieren Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und schneide beide in feine Würfel.

Erhitze etwas Öl in einem großen Topf und brate Zwiebeln und Knoblauch darin für 2-3 Minuten glasig an.

Gib die Tomaten, Wasser, Gemüsebrühe, Kurkuma, Paprikapulver und Chiliflocken in den Topf.

Lass den Mais und die Bohnen abtropfen und rühre sie ebenfalls in den Topf. Bring alles einmal zum Aufkochen, reduziere die Hitze und lass es anschließend bei gelegentlichem Umrühren 12-15 Minuten köcheln.

Erhitze währenddessen etwas Öl in einer Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig. Würze es nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer.

Schneide die Avocado auf, löffle das Fruchtfleisch heraus und schneide es in Würfel. Halbiere die Limette und presse den Saft aus.

Rühre den Frischkäse in den Topf und gib das Hackfleisch hinein. Schmecke die Suppe mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile die Suppe gleichmäßig auf Tellern und garniere sie mit einigen Nachos sowie den Avocadowürfel. Träufle den Limettensaft darüber.

