Dieser leckere Kuchen kombiniert Brioche mit Vanillecreme: Lieblingsrezept

Bei manchen Kuchen läuft mir allein beim Anblick so sehr das Wasser im Mund zusammen, dass ich gar nicht schnell genug in die Küche laufen kann, um ihn nachzubacken. Die Tarte Tropézienne ist einer davon. Dabei handelt es sich um eine französische Brioche mit Cremefüllung und mir bleibt kaum etwas anderes zu sagen als „Wow!“ Luftiger Hefeteig mit einer cremig-süßen Füllung ist genau das, was ich mir von einer guten Kuchentafel wünsche. Du auch? Dann backe ihn doch direkt nach!

Rezept für Tarte Tropézienne: französischen Brioche-Kuchen mit Cremefüllung

Gericht aus Film und Fernsehen gibt es einige. Doch manchmal muss ein Essen nicht in einem Film vorkommen, um durch ihn bekannt zu werden. Das war in dem französischen Filme et dieu créa la femme von 1956 mit Brigitte Bardot der Fall. Während der Dreharbeiten entwickelte sie einen Geschmack für süße Gebäcke, die ihr jeden Tag ans Set gebracht wurden. Eines Tages hatte der Konditor eine mit Vanillecreme gefüllte Brioche im Angebot. Diese sagte der Schauspielerin so sehr zu, dass sie einen Namen dafür vorschlug: Tarte Tropézienne, frei übersetzt „Kuchen aus Saint-Tropez.“

Die Vorliebe der damals erst 22-Jährigen, aber dennoch bekannten Schauspielerin verhalf dem Kuchen zu großer Beliebtheit. Einige Jahre später 1973, ließ der Konditor den Namen als Marke eintragen und bis heute verkauft ebendiese Konditorei das Gebäck.

Kuchen oder Muffins? Wir wollen’s wissen und fragen dich: Was isst du lieber? Verrate es uns auf unserem Instagram-Kanal!

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch genug Geschichte. Schließlich soll es um den Kuchen an sich gehen. Dieser besteht aus einer luftigen Brioche mit Hagelzucker-Kruste, der mit etwas Orangenblütenwasser aromatisiert wird. Nach dem Backen und Auskühlen schneidest du ihn auf und füllst ihn mit der sogenannten Crème Tropézienne, die aus Milch, Sahne, Eigelb, Zucker und Butter besteht. Etwas Vanille darf natürlich auch nicht fehlen. Diese Zutaten ergeben eine reichhaltig-süße Creme, bei der du aufpassen musst, dass du sie nicht schon vor dem Befüllen wegnaschst. Du wirst es kaum erwarten können, das erste Stück zu probieren!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die französische Pâtisserie, die süße Küche, ist weltweit bekannt und beliebt. Bei Gebäcken wie Paris-Brest, Madeleines oder mit Pudding gefüllten Rosinenschnecken ist das kein Wunder. Entdecke mit uns weitere, leckere Backideen!

Tarte Tropézienne Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für die Brioche: 10 g Hefe

100 ml Milch lauwarm

30 g Zucker

250 g Weizenmehl Type 550

1 Prise Salz

2 Eier Größe M

50 g Butter

einige Tropfen Orangenblütenwasser gibt es online, zum Beispiel hier 🛒

Hagelzucker Für die Füllung: 400 ml Milch

1 Vanilleschote

2 Eigelbe Größe M

100 g Zucker

40 g Maisstärke

1 Prise Salz

140 g Butter weich

150 g Schlagsahne Zubereitung Löse die Hefe in der lauwarmen Milch auf und rühre den Zucker ein. Die Mischung sollte nach 5 Minuten beginnen, Blasen zu schlagen.

Mische das Weizenmehl mit dem Salz und siebe es in eine Schüssel. Forme in die Mitte eine Mulde und gib die Hefemilch, 1 Ei, Butter und Orangenblütenwasser hinzu. Verknete alles etwa 10 Minuten zu einem glatten Teig. Lass diesen 1 Stunde bei Raumtemperatur gehen.

Rolle den Teig aus, sodass er eine Scheibe von etwa 20 cm Durchmesser bildet. Lege diese auf ein mit Backpapier ausgeschlagenes Backblech und lass sie 45 Minuten gehen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verquirle das übrige Ei und bestreiche die Brioche damit. Streue Hagelzucker darüber.

Backe die Brioche für 20 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber aus dem Kuchen herauskommt. Lass ihn dann vollständig auskühlen.

Für die Creme erhitzt du zunächst die Milch mit Mark und Hülle der Vanilleschote, bis sie fast kocht. Halte sie etwa 5 Minuten auf dieser Temperatur. Entferne die Vanilleschote.

Schlage derweil die Eigelbe mit Zucker, Stärke und einer Prise Salz auf.

Gib nach und nach die heiße Milch dazu, dabei gut rühren, damit das Ei nicht stockt.

Lass die Mischung auf Raumtemperatur abkühlen.

Schlage die weiche Butter mit einem Handrührgerät hell auf. Rühre die Eigelbmasse unter. Stelle alles in den Kühlschrank.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter die Butter-Ei-Masse. Fülle sie in einen Spritzbeutel.

Schneide den Kuchen längs auf und fülle ihn mit der Creme. Setze die Haube vorsichtig wieder auf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.