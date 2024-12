Tex-Mex-Raclette mit Guacamole und Nachos: leckeres Raclette-Rezept

Alle Jahre wieder erlebt der Raclette-Grill im Dezember eine Renaissance. Dann wird in Kellern gewühlt und auf Dachböden gekramt, um den Karton mit dem guten Stück wieder aus dem Schatten einer elfmonatigen Vergessenheit zu holen. Denn jetzt schlägt seine große Stunde, an Heiligabend, dem ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag oder gar an Silvester: Die Deutschen essen Raclette! Damit es auch dieses Jahr nicht langweilig wird, bereiten wir für dich und deine Gäste schon einmal ein Tex-Mex-Raclette-Pfännchen vor.

Würziges Tex-Mex-Raclette mit Guacamole und Nachos

Raclette ist ein typisches Gericht für die Feiertage, und das ist auch kein Wunder. Wo viele Menschen, etwa einer Familie, zusammenkommen, da treffen die unterschiedlichsten Geschmäcker aufeinander. Raclette ist dann der Retter in der Not. Warum das so ist? Es stehen einfach viele kleine Schüsseln mit unterschiedlichen, bunten Zutaten auf dem Tisch, an denen sich jeder beliebig bedienen kann, um sich seine eigene Raclette-Pfanne zusammenzustellen.

Unser Tex-Mex-Raclette bringt neuen Schwung in den Raclette-Abend, denn so haben du und deine Lieben die gegrillten Pfännchen bestimmt noch nicht gefüllt. Mit cremiger, selbst gemachter Guacamole, fein geschnittenen Tomaten und Zwiebeln sowie Bohnen und knusprige Taco-Chips. Bevor du die Pfanne unter die Grillstäbe schiebst, streust du noch geriebenen Käse darüber. In wenigen Minuten erhältst du dann ein würziges, köstlich gratiniertes Tex-Mex-Raclette. Oh, schmeckt das gut!

Auch bei einem Raclette-Menü darf der Nachtisch nicht fehlen. Deshalb solltest du dich nicht am Tex-Mex-Raclette satt essen, sondern unbedingt noch Platz im Bauch lassen für unsere süßen Raclette-Ideen. Falls du weitere Snack-Ideen für Weihnachten oder Silvester suchst, möchten wir dir gleich vier süße Weihnachts-Snacks empfehlen, die deine Gäste bestimmt glücklich stimmen. Herzhaft wird’s dank unserer fünf feinen Fingerfood-Silvester-Snacks.