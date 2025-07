Dein neues Lieblingsrezept für jeden Tag: Thunfisch-Oliven-Empanadas

Heute haben wir wieder ein einfaches, aber unglaublich leckeres Rezept für dich. Wir zeigen dir, wie du Thunfisch-Oliven-Empanadas zubereiten kannst. Die kleinen Teigtaschen sind perfekt als Snack für zwischendurch, als Teil eines Buffets oder auch als leckere Mahlzeit für unterwegs. Die Zubereitung ist unkompliziert und das Ergebnis ist einfach unwiderstehlich.

Thunfisch-Oliven-Empanadas zu Hause selber machen

Empanadas sind mehr als nur gefüllte Teigtaschen – sie sind ein Fenster in die kulinarische Seele Spaniens und Lateinamerikas. Jede Region, jede Familie hat ihr eigenes Geheimrezept. Die Geschichte der Empanada reicht weit zurück. Man vermutet, dass die Ursprünge im Persien liegen. Von dort aus gelangten sie durch die arabische Expansion nach Spanien und schließlich nach Lateinamerika, wo sie sich zu einem festen Bestandteil der Esskultur entwickelten. Der Name „Empanada“ stammt vom spanischen Verb „empanar“, was so viel wie „einwickeln“ oder „einhüllen“ bedeutet.

In Argentinien, Chile und vielen anderen Ländern Lateinamerikas sind Empanadas ein beliebtes Streetfood und werden oft auf Märkten und Festivals angeboten. Sie sind auch ein fester Bestandteil von Familienfeiern und geselligen Zusammenkünften. Es gibt sie in unzähligen Variationen, von herzhaft bis süß, mit Fleisch, Gemüse, Käse oder Früchten gefüllt.

Die Thunfisch-Oliven-Empanadas sind eine besonders leckere Variante, die die Aromen des Meeres mit der Würze des Mittelmeers verbindet. Der salzige Thunfisch harmoniert perfekt mit den fruchtigen Oliven und dem Frischkäse.

Ihre Zubereitung ist ein Gemeinschaftserlebnis. Lade Freunde und Familie ein, um gemeinsam die Teigtaschen zu füllen und zu formen. So wird das Kochen zu einem geselligen Ereignis, bei dem man sich austauschen und lachen kann.

Thunfisch-Oliven-Empanadas Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (12 cm Ø, online z.B. hier 🛒 Ausstechformen Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 230 g Weizenmehl Type 405

1 Prise Salz

50 g Butter

50 ml lauwarmes Wasser Für die Fülllung: 2 gekochte Eier

200 g Thunfisch in Öl

50 g Oliven grün

100 g Frischkäse natur

Salz unf Pfeffer Außerdem: 1 Eigelb Zubereitung Mische Mehl und Salz in einer Schüssel. Gib die Butter sowie das lauwarme Wasser hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig. Lass diesen im Anschluss zugedeckt ruhen.

Pelle die gekochten Eier und hacke sie grob.

Lass den Thunfisch sowie die Oliven abtropfen. Hacke auch die Oliven grob.

Vermenge Eier, Thunfisch und Oliven mit dem Frischkäse und würze mit Salz und Pfeffer.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier.

Rolle den Teig dünn aus und stich 12 Kreise (12 cm Ø) aus.

Verteile auf jeden Kreis mittig etwas von der Füllung.

Klappe die Teigfladen dann zu Halbmonden zusammen und drücke den Rand mit einer Gabel fest.

Lege sie auf das Backblech.

Bestreiche die Thunfisch-Oliven-Empanadas mit Eigelb und backe sie 25 Minuten, bis sie goldgelb und knusprig sind.

Lass sie vor dem Servieren etwas abkühlen.

