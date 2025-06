Dein neues Lieblingsgebäck: Kirschen in knuspriger Hülle

Bist du bereit für den besten süßen Snack, den deine Küche je gesehen hat? Unsere süßen Kirsch-Empanadas aus dem Airfryer bringen nicht nur einen Touch Lateinamerika auf deinen Teller, sondern auch eine Explosion aus Fruchtigkeit und knusprig-goldenem Teig. Die Kombination aus saftigen Kirschen, feinem Vanillearoma und einem krossen Teigmantel ist einfach unschlagbar. Und das Beste? Mit dem Airfryer gehen sie extra schnell und supereinfach!

Kirsch-Empanadas aus dem Airfryer: fruchtig, süß und knusprig

Ursprünglich stammen diese kleinen Teigtaschen aus Spanien. Der Begriff „empanar“ bedeutet so viel wie „umhüllen“ oder „einhüllen“, und genau das ist auch die Idee hinter diesem köstlichen Gebäck: Eine leckere Füllung wird von einem zarten oder knusprigen Teig umschlossen. Die Spanier haben die Empanadas übrigens während der Kolonialzeit mit nach Lateinamerika gebracht, wo sie heute in Ländern wie Argentinien, Chile oder Kolumbien zu den kulinarischen Highlights gehören. Jede Region hat dabei ihre eigene Version – von herzhaft mit Fleisch bis süß mit Früchten.

Klassischerweise werden Empanadas aus einem einfachen Teig aus Mehl, Fett (meist Butter, Schmalz oder Öl) und Wasser hergestellt. In der traditionellen Zubereitung verwendet man einen Holzofen, um die Teigtaschen goldbraun zu backen. Aber auch frittierte Varianten sind besonders beliebt, vor allem bei den herzhaften Sorten – die sind übrigens oft mit Hackfleisch, Käse oder Gemüse gefüllt.

In vielen lateinamerikanischen Ländern sind Empanadas ein echtes Allround-Gericht. Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch, Mittagessen oder sogar als Mitternachtssnack bei einer Feier – sie passen einfach immer! Besonders beliebt sind sie bei Familienfesten, Straßenfesten oder Picknicks, weil man sie so leicht in der Hand halten und unterwegs essen kann.

Süße Empanadas wie unsere Kirsch-Variante sind außerdem der perfekte Abschluss nach einem deftigen Essen oder eine leckere Alternative zum Frühstücksbrötchen. Dazu ein Kaffee – und schon ist der Tag gerettet.

Du bist auf der Suche nach einer passenden Vorspeise zu unseren süßen Kirsch-Empanadas? Dann gönn dir zuerst eine Portion Empanadas mit Schinken-Käse-Füllung. Bei Leckerschmecker findest du außerdem noch viele weitere leckere Gebäckrezepte, wie dieses hier für Kirschtaschen mit Blätterteig oder Quark-Muffins mit Kirschen. Viel Spaß beim Nachbacken!

Kirsch-Empanadas aus dem Airfryer Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 57 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl

30 g Zucker

1 Prise Salz

125 g Butter kalt

1 Ei

3-4 EL kaltes Wasser Für die Füllung: 300 g Kirschen frisch oder aus dem Glas, entsteint

1 Päckchen Vanillezucker

1 TL Speisestärke

1/2 Bio-Zitrone Saft Zum Bestreichen: 1 Ei Zubereitung Vermische Mehl, Zucker und Salz in einer Schüssel. Schneide die kalte Butter in kleine Stücke und knete sie unter, bis eine krümelige Masse entsteht.

Gib das Ei und 3-4 Esslöffel kaltes Wasser dazu. Knete den Teig, bis er geschmeidig ist. Wickele ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Vermische die Kirschen in einer Schüssel mit dem Vanillezucker, der Speisestärke und dem Zitronensaft. Lass die Mischung kurz stehen.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn aus. Stich Kreise mit etwa 10-12 cm Durchmesser aus.

Gib ein bis zwei Teelöffel Kirschfüllung in die Mitte jedes Teigkreises. Klappe den Teig zusammen, sodass ein Halbmond entsteht. Drücke die Ränder mit einer Gabel fest, damit sie gut geschlossen sind. Ritze sie mit einem Messer mehrmals ein.

Verquirle das Ei und bestreiche die Oberseite der Empanadas damit.

Heize den Airfryer auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Backe die Empanadas ca. 10-12 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass die fertigen Empanadas etwas abkühlen und genieße sie!

