Blitzrezept: Thunfisch-Spargel-Salat

Es gibt Tage, an denen reicht auch ein schneller Salat zum Mittag- oder Abendessen. Voraussetzung: Er sollte sättigen und natürlich schmecken. Wie gut, dass dieser Thunfisch-Spargel-Salat alle Kriterien erfüllt. Hier ist das Rezept.

Rezept für Thunfisch-Spargel-Salat

Spargel lässt sich in unzähligen Varianten und Kombinationen genießen. Wie wäre es heute deshalb mal mit einer leichten und eiweißreichen Low-Carb-Variante als Salat mit Thunfisch? Für den verwenden wir die grünen Stangen. Nicht, weil diese Sorte bei der Zubereitung ein etwas weniger Arbeit macht, sondern weil sein intensiveres Aroma einfach perfekt zu Thunfisch passt.

Entferne nur die holzigen Enden des Spargels und halbiere die Stangen. Die blanchierst du anschließend kurz in kochenden Salzwasser und schreckst sie danach sofort mit kaltem Wasser ab. Der Spargel sollte unbedingt noch bissfest sein. So schmeckt er im Salat einfach am besten. Dann schneidest du noch die Zwiebel in Ringe oder Streifen, halbierst die Cherrytomaten und vermengst alle Zutaten mit abgetropftem Thunfisch in einer Schüssel miteinander.

Fehlt noch ein passendes Dressing. Hier lieben wir es schlicht. Mische Öl, Zitronensaft, Honig, Salz, Pfeffer und etwas Senf und verrühre alles gut. Gieße das Dressing über den Salat und lass ihn vor dem Genießen noch ein paar Minuten durchziehen. Streue vor dem Servieren noch ein paar frische Kräuter wie Schnittlauch oder Petersilie darüber und lass ihn dir mit frischem Brot schmecken.

Übrigens: Ein paar Nüsse oder Kerne über dem Salat passen ebenfalls gut. Und brauchst du etwas mehr Energie, dann mische noch gekochten Quinoa in den Salat.

