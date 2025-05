Die perfekte Salat-Idee für Eilige: Thunfisch trifft Hüttenkäse

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Dieser Thunfischsalat mit Hüttenkäse ist in wenigen Minuten zubereitet und besticht dabei mit einem Zusammenspiel an verschiedenen Geschmäckern und Texturen. Von cremigem Hüttenkäse bis hin zu knackigen Paprikastücken – hier steckt alles drin, was dein Herz begehrt. Mais bringt eine natürliche Süße, Frühlingszwiebeln und Zitronensaft geben Frische, und ein Hauch Petersilie verleiht den letzten Schliff. Klingt gut? Schmeckt noch besser!

Rezept für Thunfischsalat mit Hüttenkäse

Ich power mich supergerne bei meinen Workouts aus. Ganz gleich, ob Spinning, Power-Yoga oder Krafttraining im Gym. Meistens komme ich danach mit knurrendem Magen nach Hause und könnte den halben Kühlschrank leer futtern. Genau dann wünsche ich mir ein Gericht, das schnell geht, lecker schmeckt, gesund ist und etwas proteinreicher ist, damit es nicht nur mich langanhaltend satt macht, sondern auch meine beanspruchten Muskeln mit Nahrung und wichtigen Bausteinen versorgt.

Hier kommt dieses Rezept für Thunfischsalat mit Hüttenkäse ins Spiel. Denn sowohl Thunfisch als auch Hüttenkäse sind nährstofftechnisch echte Kraftpakete. Thunfisch enthält rund 25 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Hüttenkäse kommt auf 12 Gramm je 100 Gramm. Zusammen im Salat versorgen sie dich mit wichtigen Omega-3-Fettsäuren sowie Kalzium, Kalium, Magnesium und Selen. Gut fürs Gehirn, den Darm, das Herz und dein Immunsystem. Dabei sind beide relativ kalorienarm.

Damit bilden sie die perfekte Basis für einen Fitness-Salat. Wir fügen rote Paprika, Gurke, Mais und Frühlingszwiebeln hinzu, genauso wie frisch gehackte Petersilie. Ein Dressing aus Senf, Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Paprikapulver rundet das Ganze ab.

Ob als Salat, Dip oder Füllung im Wrap: Genieße den Thunfischsalat mit Hüttenkäse, so wie du möchtest. Guten Appetit!

Thunfischsalat mit Hüttenkäse Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Paprika

1 kleine Gurke

2 Frühlingszwiebeln

1/2 Bund frische Petersilie

1 Dose Thunfisch im eigenen Saft

200 g Hüttenkäse

1 kleine Dose Mais ca. 140 g, abgetropft

1 EL Zitronensaft

1 EL Olivenöl

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Paprikapulver edelsüß Zubereitung Wasche und schneide die Paprika und die Gurke in kleine Würfel.

Wasche die Frühlingszwiebeln, schneide sie in feine Ringe. Wasche und schüttle die Petersilie trocken. Hacke 🛒 sie fein.

Gib den abgetropften Thunfisch in eine Schüssel und zerpflücke ihn leicht mit einer Gabel.

Füge den Hüttenkäse, die Paprika, die Gurke, den Mais, die Frühlingszwiebeln und die Petersilie dazu.

Vermische den Zitronensaft, das Olivenöl und den Senf in einer kleinen Schüssel, würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Gieße das Dressing über den Salat und mische alles gut durch.

Schmecke nach Bedarf ab. Richte den Salat an und serviere ihn.

